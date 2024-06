Zion Williamson frôle la perfection face aux Sixers !

Comme contre les Wolves, les Sixers devaient faire sans Joel Embiid. Et comme lors de ce match, ils ont perdu à New Orleans face à des Pelicans qui, eux, récupéraient CJ McCollum pour épauler Zion Williamson et Brandon Ingram. L’entame de match a d’ailleurs été totalement manquée par les troupes de Nick Nurse, qui encaissent un 14-3 en quatre minutes pour commencer.

Zion Williamson et sa bande sont patients et avec un CJ McCollum qui frappe déjà de loin, ils prennent le contrôle dès le premier quart-temps (39-24). Ils ne lâcheront pas du match cette avance, qui va gonfler en deuxième quart-temps à la faveur des ballons perdus des Sixers (onze en douze minutes). Si bien que, à la pause, la rencontre est bien embarquée pour les joueurs de New Orleans (68-48).

Surtout que Zion Williamson fait des dégâts près du cercle au retour des vestiaires, avec plusieurs dunks. Tyrese Maxey est bien seul pour répondre, avec ses tirs primés (102-81). Et comme contre les Wolves, les Sixers sont trop courts certes mais ils auront combattu jusqu’au bout. Dans les dernières minutes, ils réduisent l’écart pour finalement s’incliner 124-114.

Ce qu’il faut retenir

– CJ McCollum de retour. Victime d’un pneumothorax, l’ancien de Portland a fait son retour, 25 jours après son dernier match. Il a bien commencé la partie avec ses huit points en premier quart-temps, mais ensuite, le manque de rythme s’est fait sentir. Néanmoins, il n’a pas à rougir et termine avec 20 points à 7/16 au shoot, 5 passes et 4 rebonds.

– Zion Williamson au presque parfait. Joel Embiid absent pour protéger le cercle, l’intérieur des Pelicans s’est fait plaisir avec 33 points à 11/12 au shoot ! Il a aussi régalé les fans avec quelques dunks, notamment en troisième quart-temps. Il ajoute aussi 8 rebonds, 6 passes et 3 interceptions à sa feuille de statistiques pour ainsi offrir une prestation de grande qualité.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.