Le Jazz explose tout sur son passage

Qui arrêtera le Jazz en 2024 ? Face à des Raptors qui sortaient de deux revers à Los Angeles, les coéquipiers de Lauri Markkanen s’imposent 145-113. C’est la 7e victoire de suite à domicile pour le Jazz, la 10e en 12 matches, et surtout ça lui permet de retrouver un bilan équilibré et de prendre la 10e place à l’Ouest.

À l’image de ce premier 3-points avec un pied sur l’immense logo du Jazz d’Immanuel Quickley, les Raptors ont résisté un quart-temps grâce à leur adresse lointaine. Quickley, Siakam ou encore Schroder font mouche de loin, et ça contraste avec le jeu du Jazz qui cherche systématiquement à aller au cercle en l’absence de Jakob Poeltl. Kris Dunn s’offre même un dunk dans le trafic, imité ensuite par Ochai Agbaji. Après douze minutes, le Jazz est devant (28-25).

Et puis, les Raptors vont rapidement craquer. Incapables de marquer dans la peinture, ou même à mi-distance, ils encaissent un 14-4. Le Jazz a pris 11 points d’avance (44-33) et le duo Clarkson-Olynyk enfonce le clou (56-41). Walker Kessler retrouve ses qualités d’intimidateur, et Toronto tente de survivre, encore et toujours, par ses 3-points. A la mi-temps, Utah s’est échappé (64-47).

Le duo George-Kessler fait le spectacle

Au retour des vestiaires, même configuration avec de l’alternance au Jazz et des Raptors toujours empruntés pour s’approcher du cercle. Pendant un moment, Siakam, Trent Jr ou encore Porter résistent par leurs paniers primés, mais l’absence de « stops » les empêche de recoller au score. Résultat, le Jazz se fait plaisir avec ce drive en force de Fontecchio ou ce dunk de Walker Kessler à la conclusion d’une belle action collective (90-69).

Très complice avec Keyonte George, Kessler domine le début du 4e quart-temps. Le rookie s’offre un dunk en partant de la ligne des pointillés des lancers-francs, puis il envoie Kessler secouer le cercle. Le pivot international assoit la domination du Jazz dans la peinture et l’écart oscille entre 20 et 25 points, avant que les deux coaches ne sifflent le début du « garbage time » à quatre minutes de la fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Raptors en panne d’idées. Il y a des chiffres qui ne trompent pas. A la mi-temps, les Raptors n’avaient inscrit que 5 paniers à 2-points, dont trois pour le seul Scottie Barnes. Pendant longtemps, les coéquipiers de Siakam ont survécu par leur adresse à 3-points avec un superbe 16 sur 24 après trois quart-temps. Mais une fois que les tirs lointains ne sont plus rentrés, ils ont explosé.

– Le Jazz s’invite dans le Top 10 à l’Ouest. Les Lakers au repos, le Jazz en profite pour prendre la 10e place de la conférence Ouest grâce à un bilan équilibré (20v-20d). Comme les Warriors ont gagné à Chicago, la lutte s’annonce passionnante pour les places pour le « play-in ». D’autant que les Suns (20-18) et les Rockets (19-18) ne sont pas très loin.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.