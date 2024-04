Retour imminent pour Dillon Brooks

Le lion Dillon Brooks est bientôt prêt à sortir à nouveau de sa cage. Alors qu’il passe ses derniers jours de rééducation, l’ailier canadien a complété ses sessions de musculation avec du travail de tir et des séances d’entraînement avec le reste de l’équipe. C’est le signe que son retour est proche, comme il l’a souligné avant la rencontre remportée sur le fil à Detroit cette nuit.

Actuellement en plein milieu d’un road-trip de six matchs, Houston espère pouvoir compter sur lui avant de rentrer au Texas. Il reste donc encore Boston ce soir, Philadelphie ce lundi puis les Knicks mercredi. L’intéressé est bien évidemment confiant.

« Je pense revenir lors de ce road-trip. Je ne sais pas encore quel match. Quand j’aurai passé quelques tests supplémentaires. Mais je suis tout à fait prêt », a-t-il déclaré.

Pour l’heure, il doit encore cocher quelques cases, et s’assurer notamment qu’il ne ressent plus aucune douleur en mettant sa sangle abdominale à l’épreuve sous toutes les contorsions et hyper-extensions possibles. Absent depuis le 26 décembre, il a appris à prendre son mal en patience en distillant ses conseils et en encourageant ses coéquipiers.

« Ça a été un combat. Je veux tellement être sur le terrain. Je leur parle de switcher, d’être discipliné quand ils le font, et à chaque fois qu’ils voient une opportunité d’attaquer le cercle ou quoi que ce soit, d’essayer de l’exploiter », a-t-il ajouté.

Pendant tout ce temps, son coach Ime Udoka a réalisé ce qu’il avait perdu en terme d’impact sur l’aile. Il sait aussi ce qu’il s’apprête à retrouver…

« C’est un vrai défenseur, l’un des meilleurs de la ligue à l’aile. Il est polyvalent et peut défendre du poste 1 au 4. Il peut défendre sur n’importe qui. Certains membres de notre équipe défendent bien sur certains postes, mais Dillon peut tout faire », a-t-il souligné. « C’est ce qui fait de lui l’un des meilleurs défenseurs à l’aile de la ligue au niveau de la taille, de la dimension physique, sa capacité à suivre les gars, aller à la bagarre avec eux. Là où quelqu’un pourrait être débordé ou ne pas avoir la vitesse de déplacement, lui fait un peu de tout ».

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 29 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.7 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 29 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 30 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 28 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 31 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.4 0.9 1.2 0.1 12.7 Total 417 29 41.8 34.5 80.2 0.7 2.4 3.2 2.1 3.3 0.9 1.5 0.3 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.