La NBA inverse une rencontre entre les Knicks et les Pistons

On le sait, la NBA s’est retrouvé confrontée à un vrai casse-tête pour compléter le calendrier de la saison régulière après la fin du premier « In-Season Tournament ». Difficile d’ajouter des rencontres au milieu d’un calendrier déjà figé à 90%, et certaines formations vont même s’affronter cinq fois…

Preuve que ce n’était pas simple, et que ça peut même encore évoluer, la ligue vient d’inverser le lieu d’une rencontre entre les Pistons et les Knicks. Prévue le 26 février prochain à la Little Ceasars Arena, le match aura finalement lieu au Madison Square Garden. L’horaire change aussi puisque l’opposition débutera à 19h30, et non plus 19h00.

Les Knicks peuvent remercier la NBA…

La raison de ce changement ? Faciliter le calendrier des Knicks qui doivent jouer le lendemain face aux Pelicans à domicile. Les coéquipiers de Julius Randle seront toujours en « back-to-back », mais ce sera à domicile, et c’est forcément moins éprouvant.

D’ailleurs, la NBA fait un beau cadeau aux Knicks puisqu’ils joueront désormais quatre fois de suite à domicile entre le 24 et le 29 février, avec les réceptions des Celtics, des Pistons donc, des Pelicans et enfin des Warriors.