Slam Dunk Contest : Mac McClung invité à défendre son titre !

On connaît déjà le premier invité au All-Star Week-End, et il s’agit de Mac McClung. Selon The Athletic, l’arrière bondissant aura la possibilité de défendre son trophée de vainqueur du Slam Dunk Contest, et ce sera un participant de choix pour un événement puisqu’il avait donné un second souffle à un concours poussif. Selon ESPN, la balle est dans le camp de McClung, qui réserve pour l’instant sa réponse.

Vedette de l’édition 2023, Mac McClung n’est pas parvenu à décrocher un contrat en NBA, et cette année, il brille dans l’équipe de G-League du Magic, où il tourne à 25.4 points et 6.3 passes de moyenne.

Des dunks déjà en stock !

En février dernier, Mac McClung avait remporté le Slam Dunk Contest en dominant Trey Murphy III, l’ailier des Pelicans, et il avait prévenu qu’il avait des dunks en stock s’il venait à être invité à nouveau.

« J’avais huit dunks, et il m’a fallu faire un choix entre tous. Il y en a quatre, que je n’ai pas gardés, que j’aime beaucoup, et ils sont toujours dans mon sac » avait-il annoncé. « Si ça se reproduit l’année prochaine, j’essaierai clairement d’être créatif, et je pense déjà à des choses nouvelles. J’aime créer de nouveaux dunks, et on prend beaucoup de plaisir pendant ce processus. »