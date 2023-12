Même une performance XXL de Victor Wembanyama (21 points, 20 rebonds, 4 contres), utilisé au poste de pivot, n’aura pas suffi à éviter aux Spurs une 16e défaite consécutive face aux Bulls (121-112).

Un nouveau revers synonyme de « record » de franchise égalé pour cette équipe texane, qui a pourtant mené d’une dizaine de points dans cette partie et que l’on a imaginé enfin stopper sa série noire, avant de laisser les coéquipiers de DeMar DeRozan (20 points, 10 passes, 6 rebonds, 3 interceptions) et Nikola Vucevic (21 points, 16 rebonds) faire la différence dans les cinq dernières minutes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Record de précocité pour Victor Wembanyama. Auteur du premier « double double-double » de sa carrière, « Wemby » est tout simplement devenu le plus jeune joueur de l’histoire NBA à compiler au moins 20 points et 20 rebonds ! À 19 ans et 338 jours, il fait mieux qu’un certain Dwight Howard, âgé de 19 ans et 342 jours quand il a réussi son « 20/20 » en 2005. Bien sûr, ce record aura une saveur amère pour le Français, puisqu’il a été établi dans une nouvelle défaite…

– « Record » de défaites pour San Antonio. En concédant un 16e revers consécutif, les Spurs égalent leur plus longue série en la matière, déjà réalisée la saison dernière. Preuve que la franchise texane traverse là l’une des périodes les plus délicates de son histoire et, lundi soir chez les Rockets (impériaux à domicile…), les hommes de Gregg Popovich se battront donc pour ne pas entrer un peu plus tristement dans le livre des records de San Antonio.

– Quatre à la suite pour Chicago. Toujours privés de Zach LaVine, les Bulls signent pourtant une quatrième victoire de rang sans leur All-Star et s’il s’agit, forcément, de leur meilleure série de la saison. Une série qui booste le moral des troupes de Billy Donovan, qui se rapprochent du Top 10 de l’Est, et qui témoigne des progrès du collectif de l’Illinois, qui sera testé dans les jours à venir (Milwaukee, Denver, Miami x2, Philadelphie, LA Lakers). À noter, cependant, la sortie sur blessure d’Alex Caruso, touché à la cheville.

TOP/FLOP

✅ Nikola Vucevic. Si Coby White (24 points, 6 passes) et Patrick Williams (20 points, 6 rebonds) ont eux aussi brillé dans le Texas, impossible de ne pas s’attarder sur la performance du « Vooch ». Car c’est en grande partie son boulot monstre abattu sous les panneaux (10 rebonds offensifs !) qui a permis aux Bulls de dominer à l’intérieur et donc de repartir avec la victoire. Opposé à un Victor Wembanyama plus léger, mais qui n’a pas manqué de lui causer des difficultés des deux côtés du terrain, le Monténégrin a ainsi su profiter au mieux possible du repositionnement de Zach Collins en sortie de banc.

⛔️ Devin Vassell & Jeremy Sochan. D’un côté, Vassell termine à 11 points mais à seulement 4/15 au shoot (dont… 1/9 à 3-points). De l’autre, Sochan termine avec plus de pertes de balle (5) que de points ou de passes décisives (4 chacun) en 34 minutes de jeu. Deux prestations qui ont plombé les Spurs, alors que Victor Wembanyama bien sûr mais aussi Keldon Johnson (20 points, 5 passes) et Tre Jones (18 points, 9 passes, 5 rebonds) ont fait tout leur possible pour mener San Antonio à la victoire.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.