Une magnifique Air Jordan 1 « Take Flight »

Il faudra attendre février pour tenter de s’offrir cette Air Jordan 1 Mid SE GS Take Flight. Les couleurs sont nombreuses avec du bleu marine, du doré, ou encore du noir et du rouge. Mais tout est en harmonie, sans que ce soit bariolé. Sur la base en cuir, on découvre des tampons de passeport et ils rendent hommage à des événements clés de la carrière de Michael Jordan. Plus précisément du début de sa carrière lorsqu’il écrivait les premiers chapitres de sa légende.

Comme le jour où il a explosé un panneau en Italie, son passage mémorable à Paris, ou lorsqu’il a remporté sa première médaille d’or olympique en 1984. D’autres détails sont dispatchés sur les lacets et la doublure intérieure, ainsi que les logos Swoosh et Wings en or brillant. Enfin, des notes rouges apparaissent sur les languettes, les semelles intérieures et la semelle extérieure en caoutchouc.

On peut parier que cette chaussure sera disponible en édition limitée, mais le prix est raisonnable : 120 dollars, selon KicksOnFire.