Victor Wembanyama absent face aux Pelicans

Est-ce que l’on verra Victor Wembanyama cette nuit, face aux Pelicans ? La réponse est non, puisque l’intérieur français des Spurs est touché à la hanche et Gregg Popovich préfère le faire souffler. Il était déjà incertain pour la rencontre face aux Hawks et ce n’est que 90 minutes avant l’entre-deux qu’il avait décidé de jouer.

Après la défaite contre Atlanta, « Wemby » avait confirmé qu’il souffrait bien de la hanche et qu’il avait un traitement pour ça.

« Je me sens bien au niveau de ma hanche. Physiquement, je me sens bien. Aussi bien que l’on pourrait s’y attendre à ce stade de la saison. Je tiens le coup. Je me sens bien. »

Pourtant, sa présence n’avait été officialisée qu’au dernier moment.

« Il s’agissait de voir comment je me sentais après l’entraînement, après la sieste. Ce n’était pas une décision de dernière minute », assurait-il. « Ce soir, je vais suivre mon traitement et, bien sûr, je vais accompagner les gars, puis on verra comment je me sens. C’est quelque chose qui se gère au jour le jour. »

Gregg Popovich veut le protéger

Du côté de Gregg Popovich, on ouvrait déjà la porte à un éventuel forfait à New Orleans, notamment parce qu’il s’agit d’un « back-to-back ».

« On essaie de le protéger et il pourrait ne pas jouer [ce soir]. On verra comment sa hanche réagit. »

Une chose est sûre, l’entraîneur de San Antonio sait que son rookie connaît parfaitement son corps et qu’il se prépare comme un vétéran.

« Il est arrivé avec déjà d’excellentes habitudes sur le plan de la préparation et c’est quelque chose que l’on n’a pas eu à faire avec lui. Il est très professionnel dans tout ce qu’il fait, avant même d’arriver ici. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 Total 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.