Les Spurs de Victor Wembanyama craquent face à un immense Trae Young (45 points)

Et de treize ! Les Spurs ne sont pas passés loin cette fois mais ils en sont bien à 13 défaites consécutives après avoir croisé la route d’Atlanta, emmenée par un Trae Young étincelant sur la deuxième mi-temps pour forcer la décision en faveur de la franchise de Géorgie.

Les Spurs avaient pris le meilleur départ, sous l’impulsion d’un Victor Wembanyama entreprenant, mais aussi d’un tonitruant 3 sur 3 de loin de Julian Champagnie. Grâce à un 11-2, les jeunes troupes de Coach Pop’ prennent ainsi 15 points d’avance (35-20). Mais les Hawks ont rectifié le tir rapidement, entre le 3-points d’Onyeka Onkongwu ou les paniers de Trae Young en fin de premier quart-temps pour ramener l’écart à -9 (35-26), ou au deuxième quart-temps bien mieux maîtrisé, sous la houlette de Bogdan Bogdanovic mais aussi grâce à l’adresse extérieure de Dejounte Murray, Wes Matthews, De’Andre Hunter ou encore Saddiq Bey, qui a scoré par deux fois, juste avant la pause (66-62).

Les Spurs font le yo-yo

Au retour des vestiaires, toute l’énergie de « Wemby » et celle de Jeremy Sochan a de nouveau permis aux Spurs de reprendre brièvement le dessus. Encore une fois, leur bon boulot a été bonifié par les 3-points de Julian Champagnie et Devin Vassell par deux fois. Ce dernier a même fait grimper l’avance des siens à +12 après un 2+1 acrobatique conclu près du cercle (98-86).

Mais là encore, l’euphorie a été de courte durée, puisqu’après un nouveau 3-points de Saddiq Bey, c’est Trae Young qui a pris la fin du troisième quart-temps à son compte, scorant 12 points en moins de deux minutes ! Le feu follet des Hawks a enchaîné les paniers d’exception, terminant son festival par un floater qui a tutoyé le plafond du Frost Bank Center pour éviter le contre de Wemby et ramener à nouveau les siens à -4 à deux dixièmes du buzzer (104-101).

Victor Wembanyama ainsi que la paire Champagnie-Vassell à 3-points ont tout tenté pour retarder l’échéance, mais Atlanta ne lâchait plus sa proie, pour finir par passer un 11-0 conclu par un Dejounte Murray clinique, dont les Spurs n’ont pas su se relever (117-121).

Malgré toute la bonne volonté de Jeremy Sochan, c’est bien Dejounte Murray qui a eu le dernier mot, avec un 3-points précieux pour répondre à Devin Vassell à un moment clé du « money-time » (126-130). Trae Young a ensuite fini le boulot avec justesse, scorant les sept derniers points de son équipe pour assurer un court mais précieux succès (137-135).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un triste record en carrière pour Jeremy Sochan. Le sophomore des Spurs a joué pied au plancher durant tout le match et a été récompensé par un nouveau record en carrière avec 33 points. Agressif jusqu’au bout, il a décroché son nouveau record sur un 3-points au culot qui a ramené les siens à -3 à 18 secondes de la fin (133-136). Il aurait même pu être le héros du match quelques instants plus tard, lorsqu’il a volé le ballon sur remise en jeu et s’offrant une possibilité d’égaliser à 137-137. Mais, pris dans son élan, il a percuté Trae Young et s’est vu siffler une faute offensive. Trae Young avait-il les deux talons bien appuyés sur le sol devant l’arc de cercle ? Pas vraiment, mais Jereym Sochan est arrivé lancé et a balancé le meneur, ce qui a suffi pour que les arbitres tranchent en faveur d’Atlanta. Jeremy Sochan devra donc se contenter d’un nouveau record en carrière, mais sans la victoire au bout.

– Insaisissable Trae Young. Quel match du meneur des Hawks ! L’impression de le voir monter en puissance à partir de sa fin de première mi-temps pour terminer la partie en étant intouchable. Le meneur a donné le tournis à tout le monde, y compris Victor Wembanyama, qu’il est allé défier à plusieurs reprises, même après avoir mangé un scotch en début de partie. Il a ensuite trouvé la faille en sortie d’écran pour sanctionner ou trouver un coéquipier en position favorable. Dans un registre moins flashy, il a également su faire ce qu’il maîtrise en provoquant des fautes pour bénéficier de 16 passages sur la ligne des lancers. Au final, sa ligne de stats touche à l’exceptionnel, avec 45 points à 15/29 au tir mais aussi 14 passes décisives.

– Un 11-0 pour faire basculer la rencontre. Les Spurs ont tenu pendant longtemps grâce à leur quatuor Vassell-Johnson-Sochan-Wembanyama et comptaient encore 7 longueurs d’avance à un peu plus de huit minutes de la fin (117-110). Jusqu’à ce qu’Atlanta ne finisse par avoir les jeunes troupes de Gregg Popovich à l’usure. Durant cette période, San Antonio a notamment multiplié les erreurs de jeunesse. Il y a eu la mauvaise passe de Julian Champagnie interceptée par Bogdan Bogdanovic, de la précipitation à 3-points pour le tandem Champagnie-Wembanyama, une faute offensive de Zach Collins. Mais on retiendra surtout ce alley-oop manqué par Keldon Johnson à 117-114 qui a eu des conséquences irréversibles. Dans la foulée, De’Andre Hunter ne s’est pas fait prier pour égaliser à 117-117 d’un 3-points en tête de raquette, avant de voir Dejounte Murray inscrire deux paniers décisifs puis un 3-points qui l’a tout autant été…

– Du bon Victor mais pas de victoire. Malgré une hanche douloureuse, « Wemby » a tenu sa place et a plutôt fait du bon boulot, notamment en début de partie, où il s’est mis en route sur un 2+1 (et un marcher non sifflé) devant un Clint Capela à qui il a mené la vie dure. Un bon match de sa part dans l’ensemble même s’il a tout raté dans le « money-time » au scoring. C’est notamment lui qui a eu le ballon de l’égalisation à 3-points lorsque le score affichait 136-133. Sans succès, c’est le cas de le dire.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.