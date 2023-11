Bronny James a le feu vert pour rejouer !

L’attente de Bronny James est terminée : quatre mois, quasiment jour pour jour, après avoir été victime d’un arrêt cardiaque lors d’un entrainement avec son équipe sur le campus d’USC, le fils aîné de LeBron James a reçu le feu vert médical. Bronny est désormais autorisé à reprendre pleinement les activités basket.

« Bronny James est désormais autorisé par ses médecins à reprendre pleinement le basket. Bronny passera une dernière évaluation avec le personnel de USC cette semaine, reprendra l’entraînement la semaine prochaine et retrouvera les matchs peu de temps après. La famille James tient à exprimer sa gratitude à l’incroyable équipe médicale, à toute la communauté de USC et surtout aux innombrables amis, à la famille et aux fans pour leur amour et leur soutien », peut-on ainsi lire dans un communiqué publié par un porte-parole de la famille James.

De la concurrence à son poste

Une excellente nouvelle pour le jeune arrière, opéré d’une cardiopathie qui a pu être traitée, comme l’avait déjà expliqué un proche de la famille dans un autre communiqué cet été. Ses rêves de NBA, pourquoi pas aux côtés de son père, pourraient rapidement redevenir d’actualité.

Mais avant de penser à la NBA et donc sans doute à la Draft 2024, il y a une saison « freshman » à démarrer à la volée, puisque les Trojans ont déjà joué 7 matchs (5 victoires et 2 défaites). Aux côtés d’Isaiah Collier, un autre « freshman » actuellement annoncé à la première place de cette Draft 2024, et du vétéran Boogie Ellis, Bronny James devra se retrousser les manches pour se faire une place dans la rotation extérieure chez les Trojans.