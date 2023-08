Bronny James souffre d’une malformation cardiaque

Voilà maintenant un mois que la carrière de basketteur de Bronny James a été mise entre parenthèses, à la suite d’un arrêt cardiaque survenu à l’entraînement au Galen Center d’USC, le campus où il est censé débuter sa première année universitaire. Le fils de LeBron James était rentré chez lui après être resté en observation pendant trois jours.

Son état était stable et aucune séquelle n’avait été constatée, ce qui était déjà une très bonne nouvelle. On l’a d’ailleurs aperçu aux côtés de son père lors d’événements récents, comme le concert de Drake.

Depuis vendredi soir, on en sait un peu plus sur l’origine de cet arrêt cardiaque et ce qui attend désormais Bronny James pour la suite. Les évaluations menées par le centre médical Cedars-Sinai, la Mayo Clinic et le centre médical Atlantic Health-Morristown ont livré leurs conclusions, et celles-ci ont été révélées via un communiqué de la famille de Bronny James.

Une cardiopathie « qui peut être traitée »

« Il s’agit d’une malformation cardiaque congénitale significative sur les plans anatomique et fonctionnel, qui peut être traitée et qui le sera », souligne le communiqué. « Nous sommes très confiants quant au rétablissement complet de Bronny et à son retour au basket dans un avenir très proche. Nous continuerons à fournir des informations aux médias et nous réitérons respectueusement la demande de la famille de respecter sa vie privée. »

La carrière de Bronny James ne va pas donc s’arrêter là si cette porte-parole évoque « un avenir très proche ». Difficile pour autant de dire où il en sera lors de la reprise de la NCAA début novembre et surtout si ses rêves de NBA sont toujours d’actualité, lui qui visait la Draft 2024 dans le but d’évoluer avec son père.