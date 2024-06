Bon plan | – 25% sur les chaussures Air Jordan 1

A quelques jours du Black Friday, le Nike Store propose toujours 25% de réduction sur les produits non remisés, et c’est valable jusqu’au 23 novembre dans le cadre de la CyberWeek. Outre les 50 paires de chaussures de basket Nike et Jordan Brand pour femmes, hommes et enfants, on a déniché de très bonnes affaires en LifeStyle avec la mythique Air Jordan 1 à prix cassés. Au total, il y a plus de 100 modèles Jordan qui profitent de cette promotion.

– La Air Jordan 1 Mid est à 104,99 euros, au lieu de 139,99 euros

– La Air Jordan 1 Low est à 97,5 euros, au lieu de 129,99 euros

D’autres Air Jordan profitent de cette réduction de 25% avec la Air Jordan 5 Retro à 165 euros et la Air Jordan 7 Retro à 157,5 euros

Code promo : START23

Comme toujours, des exclusions peuvent s’appliquer.

Accédez à la vente des Air Jordan