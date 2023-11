Kevin Durant et Devin Booker stoppent la belle série des Wolves

Le public du Footprint Center commençait à trouver le temps long. Les Suns (5v-6d) n’avaient plus gagné dans leur antre depuis fin octobre. Après quatre défaites consécutives sur leur parquet, les coéquipiers de Kevin Durant ont corrigé le tir face à l’une des équipes les plus en forme de la ligue, les Wolves (8v-3d).

Une large victoire (133-115) marquée par le retour en jeu de Devin Booker (31 points), après cinq matchs d’absence. Celui-ci, à l’instar de son coéquipier Kevin Durant (31 points), s’est comporté en patron dans le jeu des Suns pour mener ces derniers à ce qui rassemble à leur victoire référence de ce début de saison.

Les Wolves surfaient en effet sur une série de sept victoires de rang, parmi lesquelles des succès marquants, dont les deux derniers sur le parquet des Warriors. Mais il faut croire que ce « road trip » en cours, et le fait d’avoir joué la veille à San Francisco, a pesé dans les jambes et sur l’énergie des visiteurs.

Anthony Edwards trop maladroit

Ces derniers ont fait jeu égal pendant 12 minutes (35-29) avant de commencer à sombrer dans le second quart-temps. S’appuyant sur l’un des facteurs X de leur soirée, Drew Eubanks, les locaux ont fait parler leur très bon « spacing », aidé par un excellent ratio aux tirs à 3-points (17/31). Et sur leur paire de scoreurs fous bien sûr.

Kevin Durant n’avait aucun souci pour sanctionner malgré l’envergure de Jaden McDaniels, tandis que Devin Booker, gêné une première fois par Rudy Gobert au cercle, n’hésitait pas à retourner défier le pivot français sur la possession suivante. Et que dire de leur réussite à mi-distance face à laquelle les Wolves sont restés sans solution.

En retard en défense, les Wolves ne parvenaient pas à suivre le rythme en attaque, à l’instar d’un Anthony Edwards trop maladroit pour batailler avec les deux All-Stars évoqués plus haut.

Karl-Anthony Towns ou Mike Conley avaient beau tenir leur rang, Minnesota était déjà très loin à la pause (76-54), et encore un peu plus loin 12 minutes plus tard (110-82). Seul le quatrième quart-temps « garbage time » permettra aux Loups de recoller un peu au score.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Drew Eubanks en mode Blake Griffin. Karl Anthony-Towns aura connu cadeau d’anniversaire plus sympa. Alors que l’intérieur des Wolves fêtait ses 28 ans, Drew Eubanks a eu la « gentillesse » de le mettre sur un poster façon Blake Griffin, avec un dunk pas tout à fait écrasé. Son geste venait ponctuer une belle soirée pour lui.

– Toujours pas de « Big Three ». Si Kevin Durant n’a pas encore raté le moindre match cette saison, les deux autres membres du « Big Three » local ne cessent de se croiser. Alors qu’on pensait que Devin Booker, de retour cette nuit après une blessure au mollet, et Bradley Beal allaient enfin évoluer ensemble, avec « KD », le second a dû déclarer forfait au dernier moment en raison de douleurs au dos. À voir si le trio se forme enfin pour le double déplacement à venir des Suns dans l’Utah.

– Les Wolves arrivent en fin de « road trip ». Encore un match et retour à la maison. Les Wolves auront trois jours pour préparer leur déplacement à La Nouvelle-Orléans samedi. Cette rencontre marquera la fin de leur série de déplacements, positive car ils l’ont emporté à San Antonio avant d’enchaîner par deux victoires face aux Warriors.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.