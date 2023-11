Les Clippers en mode diesel pour écarter le Magic

Cette rencontre a mis du temps à démarrer et les deux équipes ont respecté à merveille le thème de la soirée, c’est-à-dire Halloween. Car le spectacle proposé faisait peur à voir… Il a fallu attendre plus de quatre minutes et plus de quinze shoots manqués pour voir un premier panier, inscrit par le Magic. Les Clippers, eux, mettront plus de cinq minutes et trente secondes pour trouver le chemin du cercle !

Il y a non seulement beaucoup de shoots ratés dans ce premier quart-temps, mais également des ballons perdus. Le dernier shoot de Russell Westbrook, qui se termine en airball, symbolise parfaitement ces douze minutes pénibles et stériles (13-18). En deuxième quart-temps, le Magic n’est pas loin de prendre dix points d’avance après les réussites de Moe Wagner et Gary Harris. Mais la défense de Los Angeles tient et Paul George sort de son mauvais début de match, en accumulant les points, notamment aux lancers-francs (47-50).

Un quart-temps pour faire la différence

Au retour des vestiaires, les Californiens s’appuient toujours sur leur défense. Ils récupèrent des ballons et le duo Russell Westbrook – Bones Hyland se charge de mettre du rythme. Le premier est excellent en troisième quart-temps, en faisant très mal à Orlando. Paul George frappe deux fois de suite à 3-pts et les hommes de Tyronn Lue font le break avec dix unités d’avance. Les Clippers passent même un 18-2 et « PG13 » inscrit encore deux paniers primés pour conclure ce troisième quart-temps parfaitement négocié par les Clippers (88-71).

Le plus dur est fait. Les joueurs d’Orlando ne trouvent pas de solutions face à la défense adverse et les Clippers peuvent tranquillement gérer le dernier quart-temps. Ils s’imposent logiquement 118-102 après une première mi-temps globalement ratée mais avec un troisième quart-temps dominé de vingt points (41-21).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le réveil de Russell Westbrook et Paul George. Au moment de rejoindre les vestiaires, les deux hommes affichent 12 points à 3/17 au shoot. Russell Westbrook n’a inscrit que deux points et Paul George a commencé avec un 0/6 au tir. Puis, en troisième quart-temps, tout se met en route. Le meneur de jeu se nourrit des transitions pour attaquer le cercle, l’ailier retrouve son adresse de loin et les deux inscrivent 30 points. Dans le détail, ce sont 14 points à 4/5 à 3-pts pour Paul George, et 16 points à 7/9 au shoot pour le MVP 2017.

– La défense des Clippers a été sérieuse. Si les Clippers ont pu tenir malgré une première période pauvre offensivement, c’est grâce à leur défense. Exemple avec Kawhi Leonard, qui n’est jamais entré dans la partie en attaque, mais a volé deux ballons et a été actif en défense. Les troupes de Tyronn Lue ont été sérieuses, toujours concentrées et le Magic n’a jamais pu faire l’écart pour se donner une réelle chance de l’emporter.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.