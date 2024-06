Comme l’a admis Luka Doncic, les Celtics défendent globalement en un-contre-un, pour limiter les aides au maximum. Cela a privé le Slovène de ses décalages habituels lors du Game 1 de ces Finals 2024, mais ça réclame aussi d’avoir des joueurs capables de « switcher » et de tenir le premier rideau défensif.

« C’est ce qu’on a travaillé toute la saison » rappelle Jayson Tatum en conférence de presse. « Ce qui rend notre équipe si spéciale, c’est qu’on n’a personne à cacher en défense. Que ce soit les grands ou les extérieurs, on switche et on accepte les défis de la défense en un-contre-un, en sachant qu’il y a de l’aide car c’est un sport collectif et qu’il faut être sur la même longueur d’onde. On ne fait pas de « show » ou des trucs du genre car ça peut compromettre la défense. Si vous voulez jouer dans notre équipe, il faut défendre. Et tout le monde le sait. »

Le « show », c’est une stratégie défensive dans laquelle un intérieur qui ne peut pas défendre en un-contre-un face à un extérieur, va simplement se « montrer » après un pick-and-roll pour ralentir le porteur du ballon, en attendant que son coéquipier ne revienne de l’écran. Une stratégie qui ouvre des brèches, et que Boston refuse.

Luka Doncic ciblé

D’abord défendu par Jaylen Brown, Luka Doncic s’est ainsi retrouvé, par le jeu des « switchs », face à Jrue Holiday, Jayson Tatum, Payton Pritchard, Derrick White, Al Horford, Kristaps Porzingis ou encore Sam Hauser.

« Ça aide beaucoup de pouvoir envoyer différents gars sur lui, différents gars qui défendent de façon diverse » explique ainsi Jrue Holiday. « Certains sont agressifs, d’autres non, mais même nos blancs défendent donc… On espère que ça sera un défi pour lui, et qu’on pourra continuer à le faire. »

Volontairement ou pas, ces déclarations illustraient aussi la stratégie offensive de Boston, qui a justement ciblé Luka Doncic en premier rideau. Car avec le jeu très au large des Celtics, le Slovène avait beaucoup moins, contrairement aux tours précédents, Derrick Jones Jr, PJ Washington, Daniel Gafford ou Dereck Lively II dans son dos pour couvrir les pénétrations adverses. Et il va devoir lui mieux tenir les duels lors du Game 2.