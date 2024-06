La NBA va désormais s’occuper de créer de nouvelles franchises

Depuis 2004, et la naissance des Bobcats, la NBA freine des quatre fers pour l’ajout de nouvelles franchises. Pourtant les candidatures se multiplient, et des villes comme Seattle et Las Vegas semblent prêtes à accueillir une équipe, mais Adam Silver a toujours refroidi l’enthousiasme général. Mais cette nuit, avant le Game 1 des Finals, le grand patron de la NBA a assuré qu’il allait désormais se pencher sérieusement sur le sujet.

Après la validation de la nouvelle convention collective et la signature du prochain contrat TV, estimé à 76 milliards de dollars, c’est le prochain chantier de la NBA.

« Il n’y a rien de programmé sur le fait que nous agrandissions le championnat, mais je sais qu’il y a énormément d’intérêt », a déclaré Adam Silver lors de sa conférence de presse annuelle. « Et pour moi, oui, il y a des personnes très riches, des institutions qui aimeraient investir et acheter des équipes NBA, mais je pense que c’est à la ligue de regarder de manière holistique parce que cela entraînera bien sûr une dilution ».

Où trouver des talents, et où implanter une équipe ?

Par « dilution », Adam Silver pense à l’éparpillement des talents. « Disons qu’on ajoute deux équipes » poursuit-il. « Qu’est-ce que cela signifie en termes de talent ? Je suis très satisfait du talent actuel en NBA, mais les autres joueurs doivent bien venir de quelque part… » Pour Adam Silver, l’ajout de deux franchises, c’est 35 joueurs supplémentaires, et existe-t-il, aujourd’hui, 35 joueurs de niveau NBA à ajouter ?

Enfin, il y a la question de la géographie. Où créer ces deux franchises ?

« Si vous ajoutez deux équipes, comment ça va fonctionner sur le plan géographique ? Quel impact sur l’évolution du basket ? A un moment, on aimerait regarder en dehors des Etats-Unis, et au-delà du Canada. Ce n’est peut-être pas le bon moment pour le faire, mais je pense aussi au long terme » conclut ainsi le « commissionner ».