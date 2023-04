Convention collective : la NBA et les joueurs sont tombés d’accord !

Après plusieurs reports, la NBA et le syndicat des joueurs avaient jusqu’au 31 mars, à 23h59, pour négocier leur prochaine convention collective. La deadline était toutefois passée sans accord, mais ESPN a expliqué que les deux camps avaient décidé de prolonger la date butoir de quelques heures.

C’était évidemment le signe que les deux camps étaient vraiment très proches d’un accord, et qu’il ne manquait plus que quelques points à finaliser pour parvenir à un compromis.

Confirmation ce matin puisque ESPN et The Athletic annoncent que la NBA et le syndicat des joueurs ont validé un nouvel accord collectif de sept ans avec, comme pour le dernier, une option pour que chaque camp en sorte au bout de la sixième année ! Ce nouvel accord débute en 2023/24.

Une très bonne nouvelle puisque cela signifie qu’il n’y aura pas de « lockout » à court terme, les deux camps étant donc désormais liés jusqu’en 2029, au minimum. Il faut dire que la NBA, les propriétaires et les joueurs n’avaient aucun intérêt à mettre les choses sur pause, étant donné la santé financière de la ligue.

Un recrutement très limité pour les équipes trop au-dessus de la « luxury tax »

D’après ESPN, cet accord prévoit la mise en place du tournoi de mi-saison, un minimum de 65 matchs pour être éligible aux trophées individuels, des nouvelles limitations pour les équipes qui dépensent le plus d’argent en terme de masse salariale ainsi que des possibilités accrues au niveau des échanges et de la « free agency » pour les équipes qui ne sont pas concernées par la « luxury tax ». Un dernier point qui semble particulièrement intéressant…

Ainsi, la NBA va limiter les possibilités de recrutement des équipes qui dépassent trop la « luxury tax ». En dépassant la limite de plus de 17.5 millions de dollars, elles n’auront ainsi plus droit à la « taxpayer mid-level exception ». C’est cette exception qui avait notamment permis à Donte DiVincenzo, Joe Ingles, Danilo Gallinari et John Wall de signer aux Warriors, aux Bucks, aux Celtics et aux Clippers, respectivement, l’été dernier.

Pour le tournoi de mi-saison, les matchs de poules seront intégrés au calendrier en novembre, avant un tournoi à élimination directe à huit équipes en décembre, le Final Four se jouant sans doute à Las Vegas.

Comme annoncé également, les prolongations de contrat vont être gonflées et il sera possible de prolonger un joueur en augmentant son salaire de 140%, au lieu des 120% actuel. Un troisième « two-way contract » arrive également dans les effectifs, augmentant donc encore le nombre de joueurs naviguant entre la NBA et la G-League.

On sait par ailleurs aussi que la NBA et les joueurs ne sont finalement pas revenus sur la règle du « one-and-done » et que la marijuana ne fera plus partie des substances interdites par la ligue.