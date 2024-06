L’influence réciproque et positive entre Luka Doncic et Kyrie Irving

Leur complémentarité n’avait rien d’évident la saison dernière, et pourtant la relation Luka Doncic – Kyrie Irving a fait grandir les Mavericks. Il faut dire qu’il y avait de nombreuses interrogations sur l’ancien joueur des Nets qui faisait davantage parler de lui pour des raisons extrasportives que pour son talent à Brooklyn.

Pire, son arrivée a été marquée par un fiasco : l’absence des playoffs la saison passée et même une amende énorme (750 000 dollars) pour ses dirigeants après avoir volontairement laissé tomber la fin de saison. Mais Mark Cuban y a cru, il a même prolongé Kyrie Irving, et sa confiance a été récompensée. À la fois sur le plan collectif, avec cette finale NBA, mais aussi sur le plan individuel avec un Luka Doncic davantage leader.

« Ce gars à côté de moi a continué de me pousser, à me faire travailler et à me développer en tant que jeune leader, » rapporte Kyrie Irving. « Je n’avais pas un parcours parfait, avant d’arriver dans cet environnement, je ne savais pas comment nous allions fonctionner sur le terrain, mais en dehors du terrain, je savais que je le ferais s’ouvrir. Ce type est parfois un gros ours en peluche en dehors du terrain. Mais c’est un gros compétiteur. »

Luka Doncic plus professionnel ?

Aujourd’hui, la connexion fonctionne avec ces Finals NBA mais l’impact de Kyrie Irving sur Luka Doncic va plus loin. Car en observant la routine de « Uncle Drew », le Slovène a compris l’intérêt du travail quotidien. « Kyrie a sa routine pour prendre soin de son corps, et Luka voit tout cela, il adhère à tout cela, et ça se voit », témoigne Tim Hardaway Jr. « En voyant Luka depuis son année rookie jusqu’à maintenant, c’est un virage à 180°. »

Un avis que partage God Shammgod, l’ancien joueur qui fait partie du staff des Mavericks, tout en soulignant que cette influence est mutuelle. « Luka a appris la discipline en voyant la routine quotidienne de Kai (Kyrie Irving) » estime-t-il. « Et je crois vraiment que Kai, avec Luka, a appris à mettre de la joie dans sa façon de jouer. »

Le déclic à Abu Dhabi

Le voyage pour les Abu Dhabi Games 2023 a aussi permis aux deux leaders de s’appréhender et de créer une réelle relation. « Je pense que Luka a réalisé lors de ce voyage que Kai est à l’aise avec l’attention et que les gens aiment Kai », rapporte un employé de l’équipe. « Ainsi, il peut être tout ce que Luka n’est pas. »

Une relation qui s’est enrichie au long de la pré-saison, Kyrie Irving poussant Luka Doncic à s’ouvrir au groupe.

« Avec un Kyrie si positif et si motivé pour mettre l’équipe au premier plan, Luka apprend à se comporter comme un meilleur leader et un vrai pro », conclut Tim Hardaway Jr. « Cela donne envie aux gars de se battre pour lui. »