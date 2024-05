Les Mavericks, dernière équipe à passer de la Lottery aux NBA Finals

Il y a un an, les Mavericks étaient la risée, voire la honte, de la NBA pour avoir volontairement perdu des matches en fin de saison. La raison ? Dallas voulait conserver son choix de la Draft qui était protégé des places 1 à 10. À la lutte pour la 11e place avec les Bulls, les Mavs avaient ainsi tout fait pour ne pas gagner certaines rencontres.

Du « tanking » pur et dur qui leur avait coûté cher : une amende de 750 000 dollars. Mais qui leur avait aussi permis de récupérer Dereck Lively II à la Draft, et on peut considérer aujourd’hui que c’était un coup de maître !

« Cela n’arrive pas souvent de passer de la lottery à la finale », reconnait Jason Kidd. « Mais nous pensions vraiment avoir les éléments pour le faire. Parfois, vous prenez du recul pour voir ce que vous avez, pour pouvoir intégrer D-Live (Dereck Lively) dans ce projet. On a pu signer des « free agents », (Dante) Exum et (Derrick) Jones et ajouter d’autres joueurs comme Daniel Gafford et P.J. Washington. Cela nous a mis en position d’être compétitifs avec les meilleures équipes de la ligue. »

Imiter les Celtics de 2008 et les Warriors de 2022

Clairement, la saison passée, les Mavericks n’avaient pas le profil d’une « lottery team », mais l’intégration de Kyrie Irving a mis un peu plus de temps que prévu, et Mark Cuban avait des vues à moyen terme.

« Je dirais que la patience est essentielle », estime Daniel Gafford, arrivé en cours de saisons. « Quand Kyrie est arrivé ici, on a dit que Luka n’allait pas bien fonctionner avec lui. Force est de constater qu’ils fonctionnent plutôt bien en ce moment, et ceux qui disent le contraire devraient faire vérifier leur vue. »

La patience a payé, ainsi que le nez des dirigeants pour aller chercher Daniel Gafford donc, mais aussi PJ Washington en février. Un double échange qui a bouleversé le niveau de l’équipe, et qui permet aux Mavericks de devenir la 9e équipe à passer de la Lottery au Finals en une saison, depuis la fusion NBA/ABA en 1976.

Mais la cinquième à y parvenir sur les cinq dernières campagnes…

LES ÉQUIPES PASSÉES DE LA LOTTERY AUX FINALS EN UN AN

1976-77 | Portland (Champion)

2001-02 | Brooklyn

2007-08 | Boston (Champion)

2014-15 | Cleveland

2019-20 | LA Lakers (Champion)

2019-20 | Miami

2020-21 | Phoenix

2021-22 | Golden State (Champion)

2023-24 | Dallas