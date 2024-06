Boston a tapé du poing sur la table d’entrée de jeu dans ces Finals. Les Celtics menaient largement au moment de rentrer au vestiaire (63-42) mais Luka Doncic et les siens n’ont pas déposé les armes si vite.

Les Mavs ont ainsi commencé le 3e quart-temps avec un 22-9 pour revenir dans le match et réduire le déficit à 8 points (72-64). Et les Celtics peuvent s’attendre à en voir d’autres, comme le reconnait Joe Mazzulla.

« Ils ont tendance à faire de superbes ‘runs’ et on sait que cela va arriver » confirme ainsi le coach. « Nous devrons être prêts à les gérer et à comprendre ce qui les met dans de bonnes conditions pour les arrêter rapidement. »

Un 14-0 pour répondre aux Mavericks

Luka Doncic a ainsi ramené les Mavericks à quelques possessions, et Boston se devait de l’arrêter. Pour le stopper, un temps-mort de Joe Mazzulla a permis aux Celtics de faire le point et de relancer la machine.

« Celui où ils ont réduit l’écart à huit points ? Ce sont les Finals, on joue contre une grande équipe et elle va faire des ‘runs’. Il suffit de prendre conscience de la raison pour laquelle le « run » a été effectué et parfois, il nous faut une ou deux possessions pour reconnaitre d’où vient la faille, » reconnait le coach. « Vous savez, cette équipe fait un excellent travail en effectuant des ajustements défensifs à la volée. Mais j’ai trouvé que le calme de nos gars était important en sortie de ce temps-mort. »

Les Celtics ont sorti la tête de l’eau grâce surtout à Jaylen Brown, ainsi que d’une précieuse défense pour réussir un 14-0 qui a refait passer l’écart à +22 (86-64) et immédiatement calmé les Mavericks.

« D’habitude, quand vous concédez autant d’actions et que votre attaque stagne, la défense plonge aussi, » explique Joe Mazzulla. « Mais ce soir, la défense nous a gardés dans le match. Et Jaylen Brown a joué un rôle là-dedans. […] J’ai trouvé que Jayson et Jaylen ont contrôlé le match avec leurs choix. Surtout lorsqu’on a subi ce ‘run’. Ils nous ont remis sur de bons rails et JT nous a tenus dans le match avec un haut niveau d’exécution. »