À l’image de Killian Hayes voire d’Evan Fournier, on peut dire que Frank Ntilikina profite de la présaison pour se rappeler au bon souvenir de ceux qui l’avaient enterré un peu trop prématurément.

Annoncé un temps à l’ASVEL, mais aussi au Partizan Belgrade ou à l’Étoile rouge de Belgrade, le Français avait finalement choisi de signer cet été chez les Hornets pour un an, juste avant de devoir déclarer forfait pour la Coupe du monde. Problème : son contrat de 2.5 millions de dollars n’est que partiellement garanti (200 000 dollars) et il lui faut donc se battre pour gagner sa place en Caroline du Nord.

La bonne nouvelle, c’est que Frank Ntilikina montre jusqu’à présent de belles choses avec Charlotte en présaison et, après avoir compilé 5 points, 4 passes, 3 rebonds et 3 interceptions en 20 minutes contre Washington, il a cumulé 5 points et 6 passes en 23 minutes contre OKC.

Des minutes à prendre à la mène

Surtout, l’ancien « French Prince » des Knicks impressionne tout particulièrement Steve Clifford avec ses aptitudes défensives.

« C’est notre meilleur défenseur », a tout simplement annoncé son coach, en sortie de victoire contre le Thunder. « Sa défense collective est très bonne. En défense individuelle sur pick-and-roll, j’oserais dire qu’il n’y a pas beaucoup de gars meilleurs que lui dans cette ligue. Il peut défendre sur les principaux attaquants adverses et il n’y a pas beaucoup de gars qui peuvent le faire. Vous obtenez de sa part ce type de défense avec également 6 passes décisives et aucune perte de balle, donc il nous aide évidemment. »

En relais de LaMelo Ball, il est clair que Frank Ntilikina a un vrai coup à jouer chez les Hornets avec son profil de défenseur polyvalent. C’est d’ailleurs la situation de l’équipe qui l’a poussé à rejoindre Charlotte, comme il nous l’expliquait début août.

« Ça s’est passé en plusieurs étapes », nous racontait alors le meneur de 25 ans, concernant son processus de recrutement. « J’avais fait des entraînements devant des coachs pendant la ligue d’été. Et avant aussi. J’ai beaucoup discuté avec le front office [des Hornets] et le coach. C’est aussi ce qui m’a motivé à rester en NBA, parce que j’ai l’opportunité d’avoir du temps de jeu [à Charlotte]. Ma motivation cet été, c’était de trouver du temps de jeu. Que cela signifie la NBA ou un retour en Europe. »

Frank Ntilikina Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 NYK 78 22 36.4 31.8 72.1 0.5 1.8 2.3 3.2 2.3 0.8 1.7 0.2 5.9 2018-19 NYK 43 21 33.7 28.7 76.7 0.3 1.7 2.0 2.8 2.4 0.7 1.3 0.3 5.7 2019-20 NYK 57 21 39.3 32.1 86.4 0.4 1.7 2.1 3.0 2.5 1.0 1.3 0.3 6.3 2020-21 NYK 33 10 36.7 47.9 44.4 0.2 0.8 0.9 0.6 1.4 0.6 0.3 0.1 2.7 2021-22 DAL 58 12 39.9 34.2 96.0 0.2 1.2 1.4 1.2 1.1 0.5 0.5 0.1 4.1 2022-23 DAL 47 13 36.4 25.4 66.7 0.2 1.2 1.3 1.2 1.4 0.3 0.6 0.2 2.9 2023-24 CHA 5 9 11.1 12.5 100.0 0.2 1.0 1.2 0.8 0.8 0.0 0.2 0.0 1.0 Total 321 17 36.9 32.0 76.2 0.3 1.5 1.8 2.2 1.9 0.7 1.0 0.2 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.