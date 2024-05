Frank Ntilikina approché par l’ASVEL ?

Après Timothé Luwawu-Cabarrot, l’ASVEL s’offrira-t-elle un autre international français, en la personne de Frank Ntilikina ?

C’est en tout cas ce qu’avance le média serbe Mozzart Sport, qui indique que le joueur de tout juste 25 ans aurait reçu une offre du club de Tony Parker, mais aussi du Partizan Belgrade et de l’Étoile rouge de Belgrade. Soit trois équipes engagées en Euroligue et référencées dans leur championnat.

Pour l’heure, c’est l’ASVEL qui aurait approché le plus sérieusement le 8e choix de la Draft 2017, mais celui-ci préférerait toutefois continuer en NBA plutôt que de revenir en Europe. Problème : à un mois et demi du début du training camp, il reste aujourd’hui libre de tout contrat, alors que Dallas lui a préféré Dante Exum, recruté en provenance du… Partizan Belgrade.

Frank Ntilikina a un tournant de sa carrière

Passé par les Knicks puis les Mavericks aux États-Unis, Frank Ntilikina n’est jamais parvenu à s’y imposer durablement et, six ans après son arrivée dans la Grande Ligue, l’ancien espoir du basket français arrive à un tournant majeur de sa carrière. Retenu pour la Coupe du monde avec les Bleus, il tentera de s’y montrer à son avantage pour taper dans l’oeil de dirigeants américains mais, si tel n’était pas le cas, il n’aura sans doute pas d’autre choix que de revenir sur le continent européen… Pour mieux y retourner plus tard ? Dante Exum a prouvé cet été que c’est possible.

Frank Ntilikina Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 NYK 78 22 36.4 31.8 72.1 0.5 1.8 2.3 3.2 2.3 0.8 1.7 0.2 5.9 2018-19 NYK 43 21 33.7 28.7 76.7 0.3 1.7 2.0 2.8 2.4 0.7 1.3 0.3 5.7 2019-20 NYK 57 21 39.3 32.1 86.4 0.4 1.7 2.1 3.0 2.5 1.0 1.3 0.3 6.3 2020-21 NYK 33 10 36.7 47.9 44.4 0.2 0.8 0.9 0.6 1.4 0.6 0.3 0.1 2.7 2021-22 DAL 58 12 39.9 34.2 96.0 0.2 1.2 1.4 1.2 1.1 0.5 0.5 0.1 4.1 2022-23 DAL 47 13 36.4 25.4 66.7 0.2 1.2 1.3 1.2 1.4 0.3 0.6 0.2 2.9 2023-24 CHA 5 9 11.1 12.5 100.0 0.2 1.0 1.2 0.8 0.8 0.0 0.2 0.0 1.0 Total 321 17 36.9 32.0 76.2 0.3 1.5 1.8 2.2 1.9 0.7 1.0 0.2 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.