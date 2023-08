Frank Ntilikina forfait !

Un gros nuage est venu éclipser le soleil radieux qui règne sur l’Equipe de France depuis le début de la préparation de la Coupe du monde : Franck Ntilikina s’est blessé à la cuisse vendredi soir face à la Lituanie.

Depuis, Ntilikina a passé des examens et selon nos informations, le nouveau meneur des Hornets souffre d’une élongation à l’arrière de la cuisse. Elle serait de niveau II, et trois semaines de soins seraient nécessaires pour la soigner. Comme la Coupe du monde débute dans 13 jours, il semblait compliqué, voire risqué, de l’emmener en Asie, et la Fédération vient d’officialiser son forfait !

« Les staffs technique et médical ont décidé d’un commun accord de ne pas maintenir Frank Ntilikina dans l’effectif. Un nouveau joueur sera intégré au groupe et le rejoindra ultérieurement à Tokyo où l’Équipe de France poursuivra sa préparation face au Japon le 17 août puis l’Australie le 20 » écrit la Fédération.

Matthew Strazel et Joel Ayayi sont en concurrence pour le remplacer si Collet décide de faire du poste pour poste.

