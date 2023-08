Lituanie – France : une cinquième victoire de suite dans la douleur

On est loin de la démonstration offensive de mercredi à Orléans, mais l’Équipe de France a bel et bien maintenu son invincibilité pour son premier match de la préparation à l’extérieur. Face à des Lituaniens remontés comme des pendules, et un Eimentas Bendzius diabolique à 3-points, les Bleus ont fini par s’imposer sur le fil (76-70).

Bendzius en feu

Après un voyage assez difficile vers Vilnius, les Bleus ajoutent un autre facteur à leur préparation encore immaculée : la fatigue. En plus d’un adversaire revanchard à domicile. Mais avec Evan Fournier de retour, la France prend le meilleur départ, avec deux interceptions de l’arrière des Knicks et un Guerschon Yabusele déjà à 7 points.

La réaction des Baltes ne se fait pas attendre, avec Eimentas Bendzius qui rentre un premier, puis un second, et même un troisième tir à 3-points pour refaire passer son équipe devant (15-13). Rudy Gobert a beau claquer un gros dunk, ce sont bien les Lituaniens qui dominent avec Jonas Valanciunas qui frappe derrière l’arc et provoque beaucoup de fautes.

Quand Ignaz Brazdeikis écrase un dunk sur un service palace de Rokas Jokubaitis, l’écart monte à 9 unités en faveur des locaux (24-15). Le jeu offensif léché des Bleus est clairement perturbé. Bendzius rentre son cinquième tir à 3-points du quart temps, mais heureusement, Nando De Colo permet de limiter la casse en fin de période (29-25).

Le sursaut défensif

Avec seulement deux points en cinq minutes, un superbe alley-oop entre Fournier et Gobert conclu dans le trafic, Frank Ntilikina offre un bol d’air à l’attaque tricolore. En face, la Lituanie ne score pas beaucoup plus (7 points en 9 minutes). Bref, les défenses ont largement pris le pas sur l’attaque, à l’image de air ball de Batum et Gobert…

Les Bleus finissent mieux le quart temps avec Yabusele qui conclut une belle action collective d’un gros dunk main droite, avant d’en remettre une couche au alley oop en contre attaque. Efficace près du cercle, la France n’a pas encore réglé la mire à 3-points (4/12), et elle pêche encore aux rebonds (-7) alors que le staff a visiblement serré sa rotation. Mais elle s’en tire bien, à égalité à la pause (39-39).

Capitaine Batum ouvre la voie

La deuxième mi-temps reprend sur un 5-0 lituanien, suivi d’un 6-0 français. Les Bleus continuent de changer leur défense, et Batum vient contre Motiejunas par-derrière. C’est au tour des Baltes de perdre le fil de leur basket, avec Bendzius et Valanciunas qui doivent rejoindre le banc. Ils en sont à 17 balles perdues mais ils maintiennent le cap au tableau d’affichage au moins.

Capitaine Batum remet le nez à la fenêtre et montre l’exemple en fin de troisième quart. Il hérite d’un dunk chanceux après un cafouillage et il règle enfin la mire à 3-points. La France prend même cinq points d’avance après un rebond offensif d’Okobo. Comme attendu, et espéré par Collet et son staff, il y a match avant le dernier quart : +2 pour les Bleus (58-56).

Ntilikina se montre… et se blesse !

Réduits à la portion congrue en attaque, savoir quelques maigres lancers, les Lituaniens ne trouvent toujours pas de solutions. Pendant ce temps-là, Okobo et Ntilikina combinent bien et permettent à la France de passer rapidement à +10 après trois minutes en dernier quart.

Si Deividas Sirvydis file au dunk sur une balle perdue bêtement, les Bleus tiennent sérieusement leur match, à l’instar d’un Ntilikina toujours plus confiant au tir. Malheureusement, le meneur remplaçant se blesse à la cuisse (affaire à suivre) et, de -9 après un panier difficile de Valanciunas, il n’y a plus que 4 points à une minute du terme après un nouvelle flèche de l’inévitable Bendzius (74-70).

Evan Fournier inscrit le panier qui fait du bien, et la France finit le travail avec deux interceptions qui scellent le sort du match (76-70). C’est donc une cinquième victoire en cinq matchs pour les Bleus qui ont certes dû batailler, mais restent encore invaincus.

https://www.youtube.com/watch?v=y1oByp0BvBE

STATS

Guerschon Yabusele (19 pts, 6 rbdsn 4 pds) ; Frank Ntilikina (13 pts) ; Rudy Gobert (12 pts, 8 rbds) ; Nicolas Batum (7 pts, 5 rbds, 7 pds) ; Elie Okobo (9 pts, 6 rbds, 4 ints) ; Nando De Colo (7 pts, 4 pds)…

Crédit photo : Lenoir/The Agency/FFBB