France – Lituanie : les Bleus puissance 4 !

Coachs et joueurs à l’unisson annonçaient que ce match face à la Lituanie serait un test grandeur nature, face à une forte nation européenne. Et le début de match le confirme avec un 7-2 pour démarrer pour les visiteurs baltes. Sans Evan Fournier, laissé au repos après une petite alerte à la cheville, les Bleus démarrent avec Terry Tarpey dans le cinq majeur, un choix logique du staff.

Mais, battus au niveau de l’agressivité à l’image d’un gros contre de Mindaugas Kuzminskas sur Guerschon Yabusele (15 pts), les Français mettent un petit temps à se réveiller. Après un dunk surpuissant de Rudy ‘gogogadget au bras’ Gobert (14 pts à 100%), les Bleus renversent la vapeur et passent à leur tour un 10-2. Mais quand Frank Ntilikina rentre un 3-points, Ignaz Brazdeikis lui répond du tac au tac.

La Lituanie remporte le premier quart d’une courte tête (19-18), avec un manque certain de ballons à l’intérieur pour les Bleus. Ça change rapidement en début de deuxième quart avec Mous Fall qui capitalise sur une bonne passe. Mais l’Équipe de France est surtout plus impliquée défensivement, avec son capitaine Nicolas Batum qui montre l’exemple.

Omniprésent en deuxième quart-temps (et plus largement en première mi-temps avec 4 points, 6 rebonds, 3 interceptions et 2 passes), Batum donne le ton et les Bleus prennent le pas. Encore tenus à 26-25 au bout de cinq minutes, la France fait le break avec un 11-0 en fin de mi-temps, conclu sur un dunk de Yabusele sur le buzzer (45-33).

Le travail effectué à l’entraînement porte manifestement ses fruits avec plusieurs systèmes qui libèrent des joueurs tout seul, comme Nando qui finit avec la faute, Sylvain Francisco qui se faufile en ligne de fond ou encore Yabusele pour un layup tout cuit. Après un début de match âpre et serré, les hommes de Collet ont fait le trou.

Une Equipe de France séduisante

La pause n’a vraisemblablement pas brisé l’élan tricolore, car, à la reprise du troisième quart, c’est tout simplement un 8-0 qui attend les Lituaniens, dont une interception de Gobert sur Valanciunas qui amène un 3-points de Yabusele sur la transition. L’écart grimpe même rapidement à +20 !

Il faut dire qu’après une première mi-temps bien maussade derrière l’arc (à 2/11), les Bleus ont enfin réglé mire, avec un coquet 6/12 à 3-points pour les Bleus. A l’inverse, les Lituaniens n’arrivent toujours pas à trouver la distance avec un affreux 8/26 dans l’exercice… Cela explique l’avance confortable des locaux avant la dernière ligne droite (71-50).

Tout réussit aux Bleus en ce dernier quart, avec Ntilikina qui rentre son troisième tir de loin et Ouattara qui réussit quant à lui son premier… avec la planche ! Mais une petite baisse de tension, un 12-6 pour être précis, laisse les Lituaniens réduire un peu l’écart. Pas pour longtemps néanmoins…

Libéré, Ntilikina vient servir Francisco qui s’envole au layup. Dans le même temps, Fall enfonce le clou au poste bas. Entre deux tirs de loin, Francisco se fait une petite frayeur mais il revient au jeu. Après l’entrée et la première sélection d’Ayayi, et un énorme « moulin » de Yoan Makoundou (qui a soufflé sa 23e bougie aujourd’hui), la France boucle le match avec un cinq « small ball » pour une victoire plus facile que prévu face à la Lituanie (90-72). La revanche sera à Vilnius, dès vendredi !

Crédit photo : Lenoir/TheAgency/FFBB