Evan Fournier absent face à la Lituanie

Alors que la France défie ce soir la Lituanie à Orléans (en direct sur France 4 et BeIN Sports 1), Vincent Collet devra composer sans son leader d’attaque, Evan Fournier. Selon le communiqué de la Fédération, l’arrière des Bleus s’est « légèrement foulé la cheville lors du match contre le Venezuela« , et il sera ménagé pour ce choc face aux coéquipiers de Jonas Valanciunas.

Pour le remplacer dans les 12, le sélectionneur puise à nouveau dans le groupe des « partenaires d’entraînement », et il a opté pour Joël Ayayi, dont ce sera la première sélection. Dans nos colonnes, le nouvel arrière de Nanterre nous a expliqué ses qualités : « La création en attaque et ma polyvalence. Que je joue en 1, en 2 ou en 3, je peux apporter dans différents registres ». Un profil très différent de Fournier et il sera intéressant de surveiller le choix de Collet pour épauler Nando De Colo à l’arrière.

Les choix ne manquent pas avec Elie Okobo pour des besoins de scoring, ou Yakuba Ouattara et Terrence Tarpey pour renforcer le secteur défensif.

