Frank Ntilikina raconte son passage à Dallas et son arrivée à Charlotte

Plutôt discret sur ces trois premiers matchs de préparation, Frank Ntilikina (3 points, 2 passes lundi soir) reprend discrètement sa place dans la hiérarchie tricolore. Meneur remplaçant, dans un rôle de défenseur polyvalent de grande taille sur les postes extérieurs, le néo-Hornet continue de se refaire la cerise et de retrouver le rythme de la haute compétition.

Comme par exemple en remportant le concours de tirs du milieu de terrain en fin d’entraînement aujourd’hui à la CO’Met Arena d’Orléans ! En battant Rudy Gobert en finale…

Frank, vous aviez manqué la dernière compétition avec les Bleus, l’Euro l’été passé, pour cause de blessure, comment vous sentez-vous au sein du groupe pour votre retour ?

« C’est très bien pour moi de retrouver le groupe et ce contexte, ça fait vraiment plaisir d’être de retour en Équipe de France. J’étais vraiment déçu de manquer l’Euro l’an passé et ça me tenait à coeur de montrer que je pouvais être présent [cet été]. C’est toujours un honneur d’être sélectionné. On a commencé très fort les entraînements avec le groupe, on est tous concentré sur l’objectif. Je profite à plein de ce contexte à haute intensité pour refaire beaucoup de jeu. »

Dans le groupe des JO à Tokyo avec la médaille d’argent au bout, avez-vous déjà une bonne idée de ce que sera votre rôle dans l’équipe ?

« Oui. Je dois simplement jouer mon jeu. Le staff veut mettre en place un système qui s’appuie sur les forces de chacun, et ça part de la défense pour moi, c’est là qu’on m’attend. Après, [en attaque], il s’agit de faire jouer l’équipe et faire les bons choix. Je dois simplement jouer mon jeu au sein des principes mis en place par le staff. »

Après une saison sans trop jouer à Dallas, avez-vous eu des difficultés à retrouver du souffle et les jambes, la fameuse condition de match ?

« C’est sûr. J’ai mis l’accent sur la préparation physique pour arriver le plus en forme possible [avec les Bleus]. Et le plus en rythme possible. Mais rien ne remplace le cinq contre cinq et rien ne remplace les matchs. Je reconnais que les premiers matchs ont été assez éprouvants pour moi. Mais je le savais. Je m’y attendais. Maintenant, je commence à retrouver le rythme, le jeu se ralentit comme on dit. Plus vite on comprendra les principes de jeu, plus on pourra jouer facilement car on sait quoi chercher et on n’est moins dans la précipitation. On a encore un peu de temps avant la compétition pour arriver à la meilleure version de l’Équipe de France. »

On a appris votre signature chez les Hornets pendant la préparation, est-ce que c’était une volonté de votre part de signer rapidement avant le début de la Coupe du Monde ? Qu’on n’en parle plus…

« Quoi qu’il arrive, je pensais à la Coupe du monde avant tout. C’était ma priorité. Tout ce qui se passait en dehors des entraînements et de la vie de groupe, je laissais mon équipe s’en occuper. Maintenant que la signature a été officialisée, avant la compétition, on peut dire que c’est un poids en moins [sur mes épaules]. Depuis la fin de saison à Dallas, je pensais à la Coupe du monde. Je m’étais préparé [à être free agent] pendant la Coupe du monde. »

« Ma motivation cet été, c’était de trouver du temps de jeu. Que cela signifie la NBA ou un retour en Europe »

Vous avez été en contact avec le staff des Hornets, et le coach, Steve Clifford ?

« Ça s’est passé en plusieurs étapes. J’avais fait des entraînements devant des coachs pendant la ligue d’été. Et avant aussi. J’ai beaucoup discuté avec le front office [des Hornets] et le coach. C’est aussi ce qui m’a motivé à rester en NBA parce que j’ai l’opportunité d’avoir du temps de jeu [à Charlotte]. Ma motivation cet été, c’était de trouver du temps de jeu. Que cela signifie la NBA ou un retour en Europe. »

Vous allez vous frotter à la Lituanie demain à Orléans, puis vendredi à Vilnius, est-ce que vous sentez le groupe prêt à monter en pression ?

« On aborde ce match de la même manière. On sait que le niveau sera plus élevé mais ça va nous aider à nous préparer aussi. On est très rigoureux, je trouve qu’on a vraiment un super état d’esprit. Demain, ça sera une grosse équipe et ça sera intéressant de voir où on en est. Mais on est prêt à tout donner, à 100% de nos capacités. »

Quel bilan tirez-vous de votre passage à Dallas ?

« Ça arrive dans l’histoire d’une carrière, je poursuis mon chemin. Malheureusement, il y a des blessures. C’était le cas l’an passé avant l’Euro, et puis ensuite après le camp d’entraînement [à Dallas]. Mais il faut apprendre à faire avec et surmonter ces obstacles. On ne contrôle pas tout malheureusement… Mais je dirais que ça a tout de même été deux années enrichissantes. J’ai beaucoup appris de ces situations. De jouer avec Luka Doncic et Kyrie Irving. J’étais tous les jours face à lui à l’entraînement. C’était une belle expérience avec beaucoup de grands joueurs. »

Propos recueillis à Orléans

Frank Ntilikina Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 NYK 78 22 36.4 31.8 72.1 0.5 1.8 2.3 3.2 2.3 0.8 1.7 0.2 5.9 2018-19 NYK 43 21 33.7 28.7 76.7 0.3 1.7 2.0 2.8 2.4 0.7 1.3 0.3 5.7 2019-20 NYK 57 21 39.3 32.1 86.4 0.4 1.7 2.1 3.0 2.5 1.0 1.3 0.3 6.3 2020-21 NYK 33 10 36.7 47.9 44.4 0.2 0.8 0.9 0.6 1.4 0.6 0.3 0.1 2.7 2021-22 DAL 58 12 39.9 34.2 96.0 0.2 1.2 1.4 1.2 1.1 0.5 0.5 0.1 4.1 2022-23 DAL 47 13 36.4 25.4 66.7 0.2 1.2 1.3 1.2 1.4 0.3 0.6 0.2 2.9 2023-24 CHA 5 9 11.1 12.5 100.0 0.2 1.0 1.2 0.8 0.8 0.0 0.2 0.0 1.0 Total 321 17 36.9 32.0 76.2 0.3 1.5 1.8 2.2 1.9 0.7 1.0 0.2 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.