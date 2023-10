Killian Hayes confirme face au Thunder

Deuxième match de présaison, et deuxième tentative de « remontada » pour les Pistons. Comme face aux Suns, les coéquipiers de Killian Hayes ont compté une vingtaine de points de retard, avant de se réveiller. Face à Phoenix, ils s’étaient finalement inclinés en prolongation, mais cette fois, ils sont allés au bout puisqu’ils s’imposent 128-125 face au Thunder, dans une rencontre jouée à Montréal.

Devant un public acquis à la cause de Lu Dort, le régional de l’étape, Detroit fait la différence dans le 4e quart-temps grâce au trio James Wiseman, Marcus Sasser et Stanley Umude. À eux trois, ils inscrivent 36 des 38 points de leur formation, et c’est Wiseman, sur une claquette, puis Sasser sur deux lancers-francs qui arrachent la victoire.

Un Hayes entreprenant

Aux côtés d’un James Wiseman tout simplement parfait (20 points, 10 rebonds à 100% aux tirs), Killian Hayes a confirmé son bon match face aux Suns. Titulaire en l’absence de Cade Cunningham et de Monte Morris, le Français compile 16 points et 4 passes en 26 minutes, et il est bien plus agressif que les saisons précédentes. Au delà de son adresse aux tirs (7 sur 13), Killian Hayes n’hésite plus à pénétrer pour aller au bout, comme sur ce cross où il élimine Chet Holmgren, puis évite son contre. On l’a aussi vu inscrire un panier à mi-distance après avoir cherché le contact. Résultat, le And-1.

« Plus on joue de matches, plus on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas« a réagi le Français après la rencontre. « Parfois, on commence à s’adapter, on commence à savoir ce qu’il faut faire chaque soir sur le terrain, et ce que je peux apporter chaque soir. Cela fait partie de ma progression, et après des années difficiles, il faut continuer de travailler, s’accrocher et ne pas baisser la tête. »

Du bon Hayes, et ça va dans le sens des récents propos de son coach Monty Williams à son égard. « C’est quelqu’un dont j’avais entendu parler lorsqu’il a été drafté. Je l’ai suivi de loin. Je ne l’ai pas suivi en continu, mais un peu » avait reconnu le nouveau coach de Detroit. « J’étais impatient de l’entraîner parce que je vois sa taille, je vois ses qualités. Vous regardez les vidéos et vous voyez qu’il fait les bons gestes. Il a la possibilité d’être très efficace pour nous, mais c’est encore tôt dans le processus. Mais il fait un très bon camp d’entraînement. »

Côté OKC, Ousmane Dieng prend aussi ses responsabilités en sortie de banc avec 14 points, 4 rebonds et 3 passes à 5 sur 10 aux tirs. Pour son deuxième match, Chet Holmgren compile 16 points, 4 rebonds et 3 contres. Il avait du costaud face à lui avec Marvin Bagley, Isaiah Stewart et donc Wiseman.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.