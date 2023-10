Evan Fournier retrouve le sourire face aux Wolves

Et si Evan Fournier réintégrait la rotation de Tom Thibodeau ? Le Français ne demande que ça, et pour l’instant, il ne déçoit pas en présaison. Même si cette nuit, les Knicks se sont inclinés 121-112 à domicile face aux Wolves, Fournier a été bon, et plus particulièrement lors de son entrée en jeu au début du 2e quart-temps.

Entré à la place de RJ Barrett, Fournier était entouré de Jalen Brunson, Donte DiVincenzo, Mitchell Robinson et Julius Randle, et il va être au coeur d’un 17-4 pour permettre à New York de prendre les commandes, et mener 51-43. On retiendra de ce passage, ces deux 3-points de suite. Le premier en première intention sur jeu de transition. Idéal pour se mettre en confiance. Le second, juste après, dans le corner, sur un bon décalage de DiVincenzo. Sur le repli défensif, Fournier remercie son nouveau coéquipier, et on le voit même sourire. Six minutes après son entrée en jeu, il en est à 10 points à 4 sur 4 aux tirs.

Fournier entretient l’espoir

Hélas, la suite sera moins folichonne, et les Wolves vont reprendre les commandes avant la pause. Aux côtés de Fournier, Randle est hors du coup et Brunson est maladroit. Au retour des vestiaires, Fournier est sur le banc, et comme en première période, il attendra le début du 4e quart-temps pour revenir en jeu. Toujours à la place de Barrett, alors que le score est de parité (84-84). Cette fois, il est entouré de Miles McBride, Isaiah Hartenstein ou encore Isaiah Roby. Le banc des Wolves est plus efficace et prend le large grâce à Shake Milton et Naz Reid (104-95).

Mais Fournier entretient l’espoir, d’abord sur un gros rebond offensif qu’il remet dedans, puis sur un 3-points, qui ramène les Knicks à -3 (104-101). Mais derrière, la défense craque, et les Wolves signent un 11-0 en trois minutes (115-101). Thibodeau rappelle sa « second unit », et envoie les invités du « camp d’entraînement » se dégourdir les jambes.

A l’arrivée, Minnesota s’impose 121-112 avec 15 points en 19 minutes pour Fournier. En face, Rudy Gobert ne prend qu’un seul tir pour 4 points et 9 rebonds. Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns inscrivent 17 points chacun en cumulant un 12 sur 32 aux tirs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.