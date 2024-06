Skal Labissiere bientôt coupé

Signé par les Kings, Skal Labissiere ne participera pas au « training camp » avec son ancienne équipe. ESPN annonce que le pivot haïtien va être coupé très prochainement, et sa signature était un moyen pour les Kings d’avoir ses droits pour leur équipe de G-League, les Stockton Kings. Ce qui signifie que pour l’instant, il ne décrochera pas de « two-way contract ».

Agé de 27 ans, Skal Labissiere n’a plus joué en NBA depuis décembre 2019, et l’an passé, il évoluait en G-League sous les couleurs des Mexico City Capitanes. Il y tournait à 8.3 points, 6.1 rebonds et 1.9 contre de moyenne.

Il y a quelques jours, les Bucks avaient procédé de la même façon avec Alex Antetokoumpo, le petit dernier de la fratrie de Giannis. Signé par les Bucks, il a été coupé dans la foulée, mais il évoluera au Wisconsin Herd, leur franchise de G-League.

LEXIQUE

Two-way contract : conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux à trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matchs en NBA.