Shai Gilgeous-Alexander et le Canada éliminent l’Espagne après un match fou !

Et à la fin, c’est toujours l’Espagne qui l’emporte. Pas cette fois ! Shai Gilgeous-Alexander et le Canada ont contredit cet adage bien connu de la scène du basket mondial. Malmené tout au long de la partie, les nord-Américains du Canada ont fini par s’imposer à l’issue d’une fin de rencontre irrespirable (88-85), signe d’accession aux quarts de finale pour eux et d’élimination pour les Espagnols qui ont pourtant chèrement vendu leur peau.

De l’intensité, de la grosse défense, des stars au rendez-vous, une fin de match si indécise… Une chose est sûre, le premier gros choc de cette Coupe du monde a tenu toutes ses promesses. Pendant longtemps dans cette partie, on a beaucoup eu l’impression d’être témoin d’une nette opposition de style, entre le collectif huilé espagnol – un « bijou collectif » pour reprendre l’expression utilisée par Jacques Monclar à la pause – face auquel une collection d’individualités a voulu répondre.

Pas simple quand cette Espagne, championne des grands rendez-vous, qui plus est face à une équipe émergente cherchant à changer de statut sur la carte du basket mondial, joue comme ainsi. Malgré un score au parfait équilibre après 10 minutes (21-21), l’Espagne avait donné le sentiment d’avoir bien installé son tempo, avec le tout jeune Juan Nunez (7 passes) à la baguette. En face, avec un « SGA » discret et bien pris, RJ Barrett faisait parler ses muscles, tout comme Dillon Brooks, pour finir en puissance au cercle.

L’Espagne domine son sujet

Un premier écart se s’était creusé en faveur de l’équipe qui a enregistré le plus de passes depuis le début de la compétition, et de loin, quand Alex Abrines enchaînait plusieurs tirs primés tandis que Willy Hernangomez affichait sa domination physique sous le cercle, au détriment du trop léger Dwight Powell. À la pause, l’ancien joueur des Pelicans en était déjà 18 points au compteur, son shooteur 11, et l’Espagne virait confortablement en tête (38-48).

Changement d’ambiance après la pause où les arbitres avaient décidé de se montrer défavorablement en multipliant les coups de sifflet plus ou moins litigieux, parvenant même à se contredire entre eux. « SGA » et le Canada en profitaient pour se refaire sur la ligne des lancers-francs et recoller sans trop de difficulté, après une nouvelle attaque du cercle d’un très bon Dillon Brooks (52-52).

Puis le roublard de Rudy Fernandez effectuait une bonne rentrée, enchaînant un tir primé et un passage en force provoqué sur la star d’en face. Mais l’étoile inattendue de cette fin de quart-temps n’était autre que Santiago Aldama. Bluffant d’adresse extérieure, l’intérieur des Grizzlies s’offrait même un « windmill » dans le trafic après une pénétration. Grâce à lui, l’Espagne reprenait de l’air (61-73).

« SGA » injouable sur la fin

Enterrés les Canadiens ? Trop tôt pour le dire. Avec ses chiens de garde Luguentz Dort et Dillon Brooks, l’équipe malmenée haussait le ton en défense et laissait les Espagnols quatre longues minutes sans marquer. Et grappillait, possession après possession, son retard au score. Malgré encore trois possessions de retard (71-78) à quatre minutes de la fin, le Canada gardait espoir quand « SGA » trouvait Nickeil Alexander-Walker dans le corner à 3-points.

Puis la superstar du Thunder se chargeait elle-même d’aller au cercle avec un 2+1. L’ambiance devenant un peu plus irrespirable quand ce diable de Brooks égalisait à environ une minute de la fin, toujours sur une passe de « SGA ». Ce dernier enchaînait avec un « step-back » magnifique avant de sanctionner en tête de raquette avec un long tir à 2 points (82-80). Quel joueur. Son équipe repassait devant et l’Espagne, qu’on pensait insubmersible dans cette partie, ne parvenait pas à répondre.

Le Canada aux Jeux olympiques !

Par le jeu des lancers-francs, le Canada gardait son avance. Grâce à un nouveau tir primé de Santiago Aldama, l’Espagne se permettait d’y croire jusqu’au bout. Jusqu’à ce shoot désespéré d’Abrines au buzzer pour égaliser et arracher la prolongation. Raté, l’Espagne est dehors tandis que le Canada peut continuer de rêver. Mieux il a son billet pour les Jeux olympiques. Une première depuis 2000 à Sydney !