Shai Gilgeous-Alexander : « Je pense qu’on peut viser le titre, mais je le pensais aussi avant le match »

Pour le premier match de la première Coupe du monde de sa carrière, c’est peu dire qu’il a assuré : Shai Gilgeous-Alexander a donné des maux de tête à la défense de l’Équipe de France ce vendredi à Jakarta, en compilant 27 points (9/19 aux tirs), 13 rebonds, 6 passes et 2 interceptions en seulement 27 minutes.

Dans son sillage, le Canada a survolé la deuxième mi-temps (52-25) et a fait exploser la France, complètement dépassée par l’intensité physique et par la montée en puissance en attaque de « SGA » et ses coéquipiers.

Après le match, le meneur vedette du Thunder savourait donc logiquement ce succès probant pour le basket canadien, sans pour autant s’enflammer et en rappelant que rien n’est fait.

« On a encore pas mal de boulot, ce n’était que le début. Mais c’est un bon début », résumait ainsi la star canadienne en conférence de presse. « Je ne suis pas surpris [par la performance de notre équipe]. On a joué un bon basket pendant une bonne partie du match. Et on sait que si on reste fidèle à l’identité que nous construisons depuis le dernier mois, on peut jouer les yeux dans les yeux avec toutes les équipes du monde. »

Un Canada encore plus fort que prévu ?

Un discours à la fois serein et mesuré, partagé par son coach.

« On a accompli notre premier objectif, qui était de jouer avec une forte intensité pendant 40 minutes, et de rester soudés, que les choses tournent en notre faveur ou non. Et je pense que les joueurs ont fait preuve de résilience, notamment au début du match. Nous n’avons pas très bien démarré mais on s’est serré les coudes, et en deuxième mi-temps on a enfin commencé à mettre des tirs, et notre domination physique a fait la différence », a en effet ajouté Jordi Fernandez. « Mais il n’agit que d’un match et c’est un long tournoi. Et nos gars le comprennent. Donc maintenant, le plus important est notre deuxième match. »

Puis Shai Gilgeous-Alexander d’assumer la confiance en son équipe et de prévenir les prochains adversaires du Canada : celui-ci n’en est qu’au début de sa progression…

« Je pense qu’on peut viser le titre, mais je le pensais aussi avant le match. On va regarder des vidéos, tout n’était pas parfait. C’était un bon début, mais on va continuer à progresser, il y a toujours des points de progression, même après une victoire. », concluait ainsi le leader de l’attaque canadienne.

Prochaines échéances pour le Canada ? Le Liban dimanche, puis la Lettonie mardi. La première place du Groupe H tend les bras aux Canadiens…

Crédit photo : FIBA