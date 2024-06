La mise en garde du coach de l’Angola contre les naturalisations de joueurs

Comme d’habitude, les naturalisations pour les compétitions FIBA font débat. Dernier exemple en date avec Josep ‘Pep’ Clarós Canals, le coach de l’Angola, qui vient de perdre sa seconde rencontre en trois sorties face à la République dominicaine (67-75) de Karl-Anthony Towns.

Une défaite synonyme de non-qualification puisque l’Italie a battu les Philippines pour obtenir sa qualification pour le second tour. Interrogé sur les chances de qualification de son équipe et d’autres nations africaines, le technicien a bifurqué sur cette tendance à la naturalisation des joueurs pour les grands rendez-vous internationaux.

« On pourrait signer un joueur étranger comme la plupart des équipes nationales et peut-être qu’on marquerait plus de paniers à 3-points. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne chose et je pense vraiment que la FIBA doit mettre un terme à cette pratique dès que possible », réclame le technicien.

« Sinon, dans quelques années, il n’y aura plus de talents locaux. Chaque pays doit développer ses propres joueurs. C’est ce que je pense. Il y a des joueurs qui ne parlent même pas la langue du pays qu’ils représentent. Certains pays ont sept ou huit joueurs nés à l’étranger », déplore Josep Clarós Canals qui ne cite pas « KAT », joueur dominicano-américain né aux États-Unis et dont la mère, décédée, est née en République dominicaine.

Cinq autres joueurs de cette équipe sont nés ailleurs qu’en cette République mais celle-ci n’a aucun joueur naturalisé. On est loin du cas Rondae Hollis-Jefferson, par exemple, dont la naturalisation avec la Jordanie ressemble à s’y méprendre à un recrutement de la part d’un club. Ou encore le cas Kyle Anderson avec la Chine.

Le phénomène semble prendre de l’ampleur alors qu’on peut encore citer les exemples Jordan Clarkson (Philippines), Thomas Walkup (Grèce), Mike Tobey (Slovénie), Kendrick Perry (Monténégro), Thad McFadden (Géorgie), Omari Spellam (Liban) et Carlik Jones (Soudan du Sud).

On rappelle que la FIBA autorise un joueur naturalisé par pays. Comme les lois sur la citoyenneté varient d’un pays à l’autre, il est plus facile pour certains de naturaliser autant de joueurs qu’ils le souhaitent.