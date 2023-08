Rondae Hollis-Jefferson veut tirer la Jordanie vers le haut

« Je voulais participer à la Coupe du monde, mon agent les a contactés et ils ont dit qu’ils cherchaient un joueur naturalisé. J’ai parlé au coach et la suite, on la connaît. » Et c’est ainsi que Rondae Hollis-Jefferson, naturalisé il y a deux mois, se retrouve aujourd’hui avec le maillot de la Jordanie sur le dos.

Comme d’autres Américains ayant suivi le même processus pour cette compétition, l’ancien joueur NBA a fait ses débuts dans le cadre d’une grande compétition internationale. Des débuts plus satisfaisants sur le plan personnel que collectif : sa sélection s’est lourdement inclinée face à la Grèce (71-92).

«Pour moi, il ne s’agit pas de statistiques personnelles ou de quoi que ce soit d’autre. Il s’agit de gagner. Alors on va retourner voir les images et observer les détails (pour voir) comment nous améliorer », affiche l’ailier-fort, meilleur marqueur de la partie avec ses 24 points (7/11 aux tirs, 9/11 aux lancers-francs), 9 rebonds et 3 passes.

Menée de 13 points à la pause (33-46), son équipe a su réagir dans le troisième quart-temps pour revenir à seulement deux possessions à l’entame de la dernière période de 10 minutes (60-66).

Un duel à venir face aux Etats-Unis

« On était menés de 16 points, mais on est revenu, alors je pense qu’on a une bonne alchimie », juge « RHJ » dont la sélection a lâché prise en fin de rencontre (11-26) face à l’adresse de Giannoulis Larentzakis (19 points).

« Il s’agit simplement de passer à l’étape supérieure. Il s’agit d’avoir cet état d’esprit de rester concentré, de s’accrocher et de ne pas faire trop d’erreurs. J’ai le sentiment que si c’est ce qu’on fait et qu’on est au contact dans les trois dernières minutes, on réduit l’écart à deux points dans les deux dernières minutes, qui sait comment le match peut se finir ? », s’interroge encore l’intérieur de 28 ans qui n’a plus joué en NBA depuis un bref passage chez les Blazers à la fin de la saison 2021.

Son équipe va maintenant se concentrer sur la prochaine rencontre, lundi, face à la Nouvelle-Zélande. Tout en sachant que les chances de qualification des Jordaniens sont infimes car leur dernier adversaire est « Team USA ».

La compétition permet au moins au 23e choix de la Draft 2015, passé par les Nets et les Raptors, de se montrer un peu. Mais lui qui évoluait au sein du championnat coréen la saison passée a déjà un autre objectif en tête avec sa nouvelle équipe : les Jeux olympiques de Paris 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=tbMeP2eZ_E8