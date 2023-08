NCAA | Une prime pour Mike Woodson aux Hoosiers

Arrivé en NBA en tant qu’assistant en 1996 aux Bucks, Mike Woodson a fait le tour de la question, lui qui est ensuite passé par Cleveland (1999-2001), Philadelphie (2001-20003), Detroit (2003-2004) puis a été coach principal aux Hawks de 2004 à 2010 et aux Knicks (2012-2014), où il était revenu comme assistant entre 2018 et 2021.

Le technicien avait alors sauté sur l’occasion de rejoindre son alma mater, les Hoosiers d’Indiana, pour lesquels il a joué de 1976 à 1980, avec à la clé un contrat de six ans pour trois millions de dollars annuels (hors bonus).

Deux ans et un bilan de 44 victoires pour 26 revers plus tard, les Hoosiers ont tiré un bilan plus que satisfaisant du mandat de Mike Woodson à la tête de l’équipe universitaire avec deux campagnes consécutives conclues à la March Madness, une première depuis dix ans.

À tel point que ce dernier a reçu une prime d’environ un million de dollars pour atteindre les 4.2 millions de dollars cette année, ce qui le fait ainsi intégrer le podium des coachs les mieux payés de la Big Ten.

« Coach Woodson a immédiatement ré-inséré notre programme sur le plan national, à la fois en termes de succès sur le terrain et de recrutement », a déclaré le directeur sportif Scott Dolson via un communiqué. « Je savais que le retour de notre programme serait au niveau des attendes des fans des Hoosiers, que ce serait un processus qui ne se ferait pas du jour au lendemain. Je suis extrêmement satisfait des mesures que nous avons prises au cours des deux dernières années ».

Après avoir sorti Jalen Hood-Schifino (drafté par les Lakers avec le 17e choix) et Trayce Jackson-Davis (drafté par les Wizards avec le 57e choix), Indiana devrait poursuivre son développement de joueurs destinés à rejoindre la NBA, avec donc Mike Woodson, à qui il reste encore quatre ans de contrat, pour les accompagner durant leur cursus.

« Je pense que sous la direction de Coach Woodson, nous avons positionné le programme de manière à ce qu’il soit compétitif au plus haut niveau en matière de recrutement, ce qui nous permettra d’être compétitifs au plus haut niveau au sein de la Big Ten et dans le tournoi NCAA », a conclu Scott Dolson.