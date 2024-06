C’est le grand jour pour la Air Jordan 38 !

La Air Jordan 38 succède officiellement à la Air Jordan 37 ce vendredi 18 août. La nouvelle paire emblématique signée Jordan Brand va investir le marché nord-américain dès aujourd’hui avec un premier coloris baptisé « Fundamentals », principalement noir et blanc.

C’est également l’occasion de refaire un point sur les spécificités de cette Air Jordan 38 qui bénéficie à son tour des dernières technologies en vigueur. On commence par la technologie X-Plate, inspirée par le jeu de Michael Jordan. La X-Plate, qui fait référence aux lanières de la Air Jordan VIII, qui est combinée à un motif de traction en chevrons radiaux et à une unité Zoom Strobel sur toute la longueur.

On passe ensuite sur la partie brodée de l’empeigne, qui met en valeur la performance de MJ lors de la série du titre remporté en 1993, à 41 points de moyenne pour son troisième titre de champion consécutif. Enfin, Jordan Brand a mis en avant le fait que son modèle soit le plus « éco-responsable » de l’histoire de la collection Air Jordan, avec 20% de sa conception issus de matériaux recyclés.

Vendue à 200 euros, la AJ 38 devrait rapidement débarquer sur le marché européen. Le prochain coloris « Fiba », serait attendu pour le 7 septembre pour la fin de la Coupe du monde.

(Via SneakerNews)

