Il faut bien une franchise pour ouvrir le bal, et les Wolves sont donc les premiers à dévoiler leur tenue « City Edition » pour la saison 2023-2024. Baptisé « We run deep », le maillot se présente dans un « bleu lac » en clin d’œil au surnom du Minnesota, « la terre aux 10 000 lacs ».

Le bleu lac recouvre la majeure partie du maillot et du short, avec des motifs représentant une texture vive d’eau de lac. L’ensemble est complété de blanc sur le haut du maillot et sur les finitions comme l’inscription « Minnesota » sur le torse ou le plus discret « Land of 10 000 Lakes » sérigraphié sur le flanc.

« L’uniforme City Edition des Timberwolves de cette saison est vraiment unique et représente la quintessence du Minnesota. Alors que la vie au bord des lacs bat son plein pendant l’été, nous sommes ravis que les fans des Wolves puissent adopter la tenue de cette saison », a déclaré Mike Grahl, directeur marketing des Timberwolves et des Lynx.

Disponible en exclusivité à partir d’aujourd’hui dans la boutique des Wolves du Target Center, le maillot « City Edition » devrait notamment être porté à l’occasion de la première NBA Cup qui débutera le 3 novembre prochain.