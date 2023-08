Avec un grand RJ Barrett, le Canada domine l’Allemagne sur le fil !

C’est assurément une victoire référence pour le Canada, dans cette préparation pour la Coupe du monde. Battus plus tôt dans la semaine par l’Allemagne, avant d’aisément dominer la Nouvelle-Zélande, les hommes de Jordi Fernandez ont effectivement réussi à prendre leur revanche, ce dimanche toujours à Hambourg, avec la manière.

Bousculés pendant trois quart-temps par une solide formation allemande, les joueurs canadiens, menés de 9 points après trente minutes jouées (87-78) et même de cinq points à l’entame de la dernière minute, ont effectivement réussi à renverser le « momentum » dans le dernier acte pour forcer une prolongation, remportée au forceps, sur un ultime contre de Kelly Olynyk.

Le show RJ Barrett

L’homme fort de cette victoire référence des Canadiens ? RJ Barrett, auteur de 31 points à 13/14 aux tirs dont 4/4 derrière l’arc, et notamment des 5 derniers points du Canada dans le temps réglementaire puis du panier décisif en prolongation. Un des meilleurs matchs de la carrière de l’ailier des Knicks, tout simplement.

« Dans l’ensemble, il a été époustouflant. Très efficace en attaque. Ses décisions sont propres, il se place bien et attaque le cercle. C’est exactement la production dont a besoin venant de lui. », appréciait Jordi Fernández, quand le principal intéressé créditait le volume de jeu de Shai Gilgeous-Alexander (25 points, 8 rebonds et 6 passes) et Kelly Olynyk (21 points et 4 rebonds et son contre décisif), qui l’ont aidé à trouver ses positions préférentielles et prendre du rythme.

« C’est une bonne victoire. Nous sommes encore loin de notre niveau optimal, mais ce match était un gros pas en avant, et la preuve que nous progressons », ajoutait RJ Barrett. « Nous avions perdu le premier match, donc prendre une revanche à l’extérieur, face à un programme établi, c’est quelque chose que l’on peut savourer. »

Le mot de la fin pour Jordi Fernandez, « heureux pour les joueurs » même si le groupe a « encore une grosse marge de progression avant d’atteindre notre niveau optimal. Mais nous sommes dans une bonne posture. »

Prochaine échéance pour la Team Canada : un autre gros test jeudi soir (21h30), contre l’Espagne.

