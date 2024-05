Avec un grand Dennis Schröder, l’Allemagne résiste au retour du Canada

Premier match de préparation à la Coupe du monde, et première défaite pour le Canada toujours privé de Jamal Murray, qui s’incline de justesse (86-81) à Berlin face à l’Allemagne, médaillée de bronze au dernier Eurobasket.

Comme d’habitude, la « Mannschaft » a été portée par un solide Dennis Schröder (16 points, 7 rebonds et 8 passes) malgré un tendon d’Achille douloureux depuis quelques semaines, lui-même bien épaulé par ses compatriotes NBAers : Franz Wagner en premier lieu, auteur de 18 points (dont 7 dans le dernier quart-temps), 2 rebonds et 4 interceptions, et Daniel Theis, précieux dans le secteur intérieur avec ses 17 points et 5 rebonds.

Côté Canada, quelques performances individuelles solides à noter aussi, comme les 14 points de Lu Dort, les 12 points de RJ Barrett ou encore les 11 points de Nickeil Alexander-Walker et Kelly Olynyk.

Une Allemagne sereine

Mais collectivement, c’était en revanche plus poussif pour la formation canadienne… Moins habitués à jouer ensemble que leurs homologues allemands, les joueurs canadiens ont effectivement très mal démarré, affichant une attaque terriblement brouillonne en première mi-temps, conclue avec 16 points de retard (34-50) ! Mais fort heureusement pour Jordi Fernandez, sa troupe s’est ensuite réveillée au retour des vestiaires, grâce notamment à un 13-0 d’entrée de jeu dans le troisième acte pour revenir à hauteur des locaux (47-50). Complètement relancée, la rencontre trouvait alors son issue en fin de partie, dans le « money-time », avec un score de 79 – 79 à l’entame de la dernière minute. Et dans ce contexte, c’est l’équipe la plus expérimentée collectivement qui s’en est sortie, grâce à l’imperturbable duo Dennis Schröder – Franz Wagner qui sécurisait sans trembler cette victoire au forceps.

« Offensivement, c’était une très bonne première mi-temps pour nous. On progresse aussi en défense », a d’ailleurs apprécié l’ailier du Magic, avant d’adresser la deuxième mi-temps moins réussie. « Après la pause, on a vu nos axes de progression. Notamment qu’on doit mieux gérer la défense en transition, face à une défense agressive et physique. Mais c’était important que nous répondions à leur 13-0, et c’est bien que nous l’ayons fait. »

Du positif à retenir pour le Canada

Pour le Canada, la défaite est décevante mais n’est pas pour autant inquiétante. Le groupe de Jordi Fernandez se découvre encore, et va monter en puissance ces deux prochaines semaines. « La plupart des gars dans ce groupe n’ont jamais été dans des situations comme celle-ci », résume d’ailleurs le coach du Canada, optimiste pour la suite. « Cela étant dit, j’ai trouvé que nous avons progressé au fil du match et des quart-temps. »

Surtout en deuxième mi-temps, assurément porteuse d’espoirs, particulièrement en défense, et clairement une base sur laquelle construire. Et c’est ce que Lu Dort, meilleur joueur canadien dans cette rencontre, préfère retenir. « On va continuer à jouer les uns pour les autres », conclut ainsi l’arrière/ailier du Thunder. « On progresse, le produit final est en cours de conception. On a encore plusieurs matchs pour continuer à bosser. »

