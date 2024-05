Dennis Schröder gêné par son tendon d’Achille

Après un bel Eurobasket 2022 à domicile, conclu avec la médaille de bronze, l’Allemagne tentera cet été de décrocher une médaille à l’échelle mondiale. Pour cela, la « Mannschaft » aura besoin une nouvelle fois d’un Dennis Schröder au top, comme l’été dernier quand le meneur de Toronto avait bouclé le tournoi avec des moyennes de 22.1 points et 7.1 passes décisives par match. Le tout auréolé d’une sélection dans le cinq majeur de la compétition.

Mais pour le moment, le meneur allemand a encore du boulot sur le plan physique, la faute à un tendon d’Achille douloureux depuis plusieurs semaines…

« J’ai eu des soucis avec mon tendon d’Achille à la fin de la saison, puis durant toute l’intersaison », a ainsi affirmé Dennis Schröder, qui se veut cependant rassurant. « J’ai traité le souci, et maintenant j’essaie de revenir à 100%. »

Et pour y parvenir, il y a visiblement encore du chemin à parcourir, à en croire Gordon Herbert. « Il est en bonne forme, mais pas encore dans la meilleure forme possible pour jouer au basket », note en effet le coach de l’Allemagne. « Mais nous avons encore un peu de temps devant nous. On se donne à fond, mais on a aussi besoin de se reposer. »

Les deux prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour la préparation physique de Dennis Schröder. Malgré un groupe homogène et un collectif de qualité, le groupe allemand ne pourra sérieusement viser une médaille qui si le « capitaine et leader » de l’Allemagne, pour reprendre les termes de son entraineur, pratique son meilleur basket, dans sa meilleure forme physique…

Crédit photo : FIBA.com

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.4 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 20 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.7 0.6 2.0 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.6 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31 43.6 29.0 84.9 0.7 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 31 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.3 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.2 2.7 0.2 15.4 2021-22 * All Teams 64 29 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.6 2021-22 * BOS 49 29 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.4 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 * HOU 15 27 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 * All Teams 80 31 43.5 37.5 83.6 0.5 2.5 3.0 6.1 2.1 0.8 1.9 0.2 14.0 2023-24 * TOR 51 31 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.8 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2023-24 * BRK 29 32 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 Total 767 27 43.4 34.2 83.6 0.4 2.5 2.9 4.8 2.1 0.8 2.3 0.1 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.