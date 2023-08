Le Canada rectifie le tir contre la Nouvelle-Zélande

RJ Barrett (11 points et 4 rebonds), Lu Dort (11 points, 2 rebonds et 2 interceptions) et Nickeil Alexander-Walker (13 points, 8 rebonds, 3 passes et 3 interceptions) ont également contribué dans le secteur extérieur, quand Kelly Olynyk (13 points, 3 rebonds et 2 passes) était lui clairement le meilleur intérieur de la rencontre.

« C’était une bonne victoire, en tous points de vue. Beaucoup de gars ont participé à l’effort collectif », concluait d’ailleurs le poste 4/5 du Jazz. « Nous continuons à construire, à mesure qu’on s’approche du tournoi. »

Prochaine échéance pour la Team Canada : dès demain, pour une revanche contre l’Allemagne.

Crédit photo : Canada Basketball