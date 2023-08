Tony Parker : « L’un de mes objectifs est d’essayer un jour d’être propriétaire en NBA »

Samedi, Tony Parker va devenir le premier français à entrer au Hall Of Fame. Le jury du Panthéon du basket l’a élu dès sa première année d’éligibilité, preuve que sa place parmi les légendes de ce sport est logique et naturelle. A 41 ans, seulement, Parker possède l’un des palmarès les plus fournis du sport français, et à l’instar d’un Michel Platini ou d’un Alain Prost, il entend aussi laisser une trace comme dirigeant, voire comme propriétaire. Et pourquoi pas un jour en NBA !

« C’est un rêve, c’est clair » répond-il à Andscape. « Pour l’instant, je me concentre toujours sur mon pays parce que je veux encore rendre service. En septembre, une toute nouvelle salle va ouvrir [pour l’ASVEL]. Ce sera comme une salle NBA. Il y a beaucoup de choses que je veux encore accomplir en France. Mais oui, dans cinq ou six ans, c’est l’un de mes objectifs d’essayer un jour d’être propriétaire. »

Au moins un milliard sur la table ?

Un rêve que partagent d’autres stars NBA, et on pense à Kevin Durant et LeBron James. Dans le passé, Magic Johnson était actionnaire des Lakers, et Jason Kidd avait, à une époque, des parts dans le capital des Nets. Idem pour Shaquille O’Neal chez les Kings, ou actuellement Dwyane Wade au Jazz. Pour autant, aucun n’avait la fortune d’un Michael Jordan pour être propriétaire et mettre plusieurs milliards de dollars sur la table.

« Le montant est définitivement trop élevé » reconnaît TP ». « Le prix commence à être très, très élevé. Mais, j’espère qu’un jour il y aura de nouveaux propriétaires. Je sais que LeBron en parle beaucoup, et j’espère qu’on verra ça dans un avenir proche. »

Tony Parker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2001-02 SAN 77 29 41.9 32.3 67.5 0.4 2.1 2.6 4.3 2.2 1.2 2.0 0.1 9.2 2002-03 SAN 82 34 46.4 33.7 75.5 0.4 2.2 2.6 5.3 2.1 0.9 2.4 0.1 15.5 2003-04 SAN 75 34 44.7 31.2 70.2 0.6 2.6 3.2 5.5 2.0 0.8 2.4 0.1 14.7 2004-05 SAN 80 34 48.2 27.6 65.0 0.6 3.1 3.7 6.1 2.1 1.2 2.7 0.1 16.6 2005-06 SAN 80 34 54.8 30.6 70.7 0.5 2.8 3.3 5.8 2.0 1.0 3.1 0.1 18.9 2006-07 SAN 77 33 52.0 39.5 78.3 0.4 2.8 3.3 5.5 1.8 1.1 2.5 0.1 18.6 2007-08 SAN 69 34 49.4 25.8 71.5 0.4 2.8 3.2 6.0 1.4 0.8 2.4 0.1 18.8 2008-09 SAN 72 34 50.6 29.2 78.2 0.4 2.7 3.1 6.9 1.5 0.9 2.6 0.1 22.0 2009-10 SAN 56 31 48.7 29.4 75.6 0.1 2.3 2.4 5.7 1.7 0.5 2.7 0.1 16.0 2010-11 SAN 78 32 51.9 35.7 76.9 0.4 2.7 3.1 6.6 1.7 1.2 2.6 0.0 17.5 2011-12 SAN 60 32 48.0 23.0 79.9 0.4 2.5 2.9 7.7 1.3 1.0 2.6 0.1 18.3 2012-13 SAN 66 33 52.2 35.3 84.5 0.3 2.7 3.0 7.6 1.4 0.8 2.6 0.1 20.3 2013-14 SAN 68 29 49.9 37.3 81.1 0.3 2.0 2.3 5.7 1.3 0.5 2.2 0.1 16.7 2014-15 SAN 68 29 48.6 42.7 78.3 0.2 1.7 1.9 4.9 1.6 0.7 2.2 0.0 14.4 2015-16 SAN 72 28 49.3 41.5 76.0 0.2 2.2 2.4 5.3 1.6 0.8 1.8 0.2 11.9 2016-17 SAN 63 25 46.6 33.3 72.6 0.1 1.7 1.8 4.5 1.5 0.5 1.4 0.0 10.1 2017-18 SAN 55 20 45.9 27.0 70.5 0.1 1.6 1.7 3.6 1.0 0.5 1.2 0.0 7.7 2018-19 CHA 56 18 46.0 25.5 73.4 0.3 1.2 1.5 3.7 1.0 0.4 1.3 0.1 9.5 Total 1254 31 49.1 32.4 75.1 0.4 2.4 2.7 5.6 1.6 0.8 2.3 0.1 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.