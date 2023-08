Team USA en démonstration contre la Slovénie

Corrigée par l’Espagne vendredi (99-79), la Slovénie n’a pas réussi à opposer une plus ample résistance contre les Etats-Unis, ce samedi soir à Malaga (après-midi en heure locale). Privée de son prodige Luka Doncic, laissé au repos par précaution après avoir reçu un coup la veille contre l’Espagne, la sélection slovène a effectivement été largement dominée par la puissance de feu offensive de la Team USA (92-62), tranchante en attaque.

Comme il l’avait annoncé au préalable, Steve Kerr a fait jouer tous ses joueurs, même si les rotations sont restées globalement les mêmes qu’au premier match, et commencent d’ailleurs à prendre forme. Dans un match ouvert à tous, c’est Anthony Edwards qui s’est particulièrement illustré, au même titre que Jalen Brunson et Paolo Banchero.

Plus largement, les 12 joueurs ont tous contribué puisqu’ils ont tous marqué, et le collectif américain s’est ainsi régalé tant sur demi-terrain en abusant du « pick-and-roll » que sur contre-attaque. Largement plus grand, rapide et athlétique que le groupe slovène, le groupe américain a aussi montré un bon visage défensif, sans grande surprise.

Côté Slovénie, l’absence de « Luka Magic » (couplée à celle de Vlatko Cancar) a bien sûr été fatale, la formation d’Aleksander Sekulic n’affichant évidemment plus le même visage sans le « playmaking », la gravité et le volume de jeu en attaque du meneur des Mavericks. Les Américains n’ont jamais été inquiétés dans leur moitié de terrain…

Prochain rendez-vous pour Team USA : dès demain, toujours à 21h30, contre l’Espagne. Pour la Slovénie, quelques jours de repos bien mérités après un intense début de préparation, avant d’affronter le Japon samedi prochain.

BOX SCORE

Crédit photo : Fédération Espagnole