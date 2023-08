Pas de Luka Doncic face à Team USA !

Alors que tous les regards étaient braqués sur Malaga pour assister à la rencontre entre Team USA et la Slovénie, l’affiche devient tout de suite moins sexy puisque la Fédération slovène a annoncé le forfait de Luka Doncic !

Selon le communiqué, le meneur des Mavericks a reçu un coup, dans le 2e quart-temps de la rencontre face à l’Espagne, et le joueur et le staff ont décidé de ne prendre aucun risque alors qu’il s’agit d’un « back-to-back ». On les comprend puisque l’équipe a perdu Vlatko Cancar il y a une semaine… mais ils seront très, très affaiblis pour défier les Etats-Unis.

Auteur de deux triple-double pendant cette phase de préparation, Doncic n’avait joué que 17 minutes vendredi dans la défaite face à l’Espagne. Le temps de cumuler 17 points, 6 rebonds et 5 passes. Côté américain, Steve Kerr a annoncé qu’il avait prévu de faire jouer ses 12 joueurs, dont Josh Hart qui était ménagé jusque là dans l’attente de sa prolongation de contrat.