L’Espagne gifle la Slovénie !

Pas de Rubio ? Pas de problème ! Fortement diminuée avant d’attaquer la défense de son titre de championne du monde, l’Espagne passait un test grandeur nature vendredi soir avec la réception de la Slovénie de Luka Doncic. Un test amplement réussi puisque les joueurs de Sergio Scariolo se sont imposés 99-79 à Malaga. Une victoire de 20 points, avec 18 points, 7 passes et 6 rebonds de Santi Aldama, et 17 points chacun de Juancho et Willy Hernangomez.

En face, Luka Doncic est retombé dans ses travers avec de l’agacement face aux prises à trois espagnoles, des fautes, et le leader slovène n’a joué que 17 minutes. Le temps pour lui de cumuler 17 points, 6 rebonds et 5 passes. Son long passage sur le banc, après le 1er quart-temps, est le tournant du match, et Klemen Prepelic (11 points) et Mike Tobey (10 points) n’ont pas comblé les manques. A -12 à la fin du 3e quart-temps, la Slovénie a pris l’eau dans le dernier quart-temps, sans doute en prévision de la rencontre de ce soir.

Côté espagnol, une mauvaise nouvelle, la sortie sur blessure d’Usman Garuba, victime d’une entorse à la cheville après une bataille au rebond.

Ce soir, la Slovénie affronte les Etats-Unis, dans la même salle. Dimanche, ce sera au tour des Espagnols de se mesurer aux Américains.

