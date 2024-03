L’adresse à 3-points de Nikola Jokic rajoute de la pression sur la défense du Heat

Tenter de contenir l’attaque des Nuggets et de son maître à jouer est un véritable casse-tête pour le Heat dans cette finale. Au-delà de son jeu, poste haut et bas, et de la qualité de son jeu de passes, Nikola Jokic dispose d’une arme supplémentaire pour faire souffrir les Floridiens : son tir à 3-points.

Depuis le début de cette campagne de playoffs, le double MVP affiche son meilleur taux de réussite en carrière avec 47%. Son volume reste assez faible – 31/66 en tout, soit environ quatre tentatives par rencontre – mais il a quasiment doublé par rapport au restant de l’année, où il ne tentait sa chance qu’à deux reprises derrière l’arc.

Mike Malone considère cette menace comme étant « essentielle. Notre attaque est géniale, point. Mais quand Nikola rentre des paniers à 3-points, cela met beaucoup plus de pression sur la défense adverse. » Et en particulier sur Bam Adebayo, chargé de le contester.

« Le plus important est de lire le jeu et de réagir. C’est plus facile à dire qu’à faire, évidemment. Mais il s’agit vraiment de lire, de réagir et de regarder les images », énumère ainsi le pivot du Heat. Le souci est que lorsque ce dernier doit monter jusqu’à la ligne à 3-points pour gêner le pivot d’en face, Miami se retrouve ainsi amputé de son plus grand joueur, et de son meilleur rebondeur, dans la raquette.

Feinter pour finir ou fixer

Or, malgré le retour de Kevin Love dans le cinq, le Heat a du mal à contenir la taille des Nuggets et s’est ainsi retrouvé largement dominé au rebond lors de la dernière rencontre. Et plus largement, le fait d’attirer le pivot de Miami si loin du cercle permet à Nikola Jokic et ses coéquipiers de mieux aller attaquer dans la raquette.

« Si tu shootes à plus de 40% à 3-points, l’adversaire devient très préoccupé à ce sujet, il sort sur toi sur la ligne et se rapproche pour te gêner. Nikola est capable de feinter le tir ou d’attaquer dans la brèche », analyse Mike Malone selon qui Nikola Jokic dispose de « l’une des meilleures feintes de tir de la ligue ».

Une feinte « de grand-père » qui a fait plus d’une victime depuis le début de sa carrière.

« Et là, vous avez un passeur génial de 2m11 qui attaque le cercle et va marquer. C’est un finisseur hors pair. Il va trouver quelqu’un qui travaille dans le dos de la défense pour un lob, ou bien il va ressortir le ballon pour un tir à 3-points grand ouvert. Ce n’est pas seulement les 3-points qu’il marque, c’est aussi la pression et la couche supplémentaire qu’il impose à la défense », explique encore Mike Malone.

Ce dernier y voit tout simplement un autre aspect de la définition d’un grand joueur qui, chaque soir, brille par « sa capacité à rendre chacun de ses coéquipiers meilleur ».

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 70 35 58.1 35.0 82.8 2.8 9.4 12.2 9.0 2.5 1.3 2.9 0.9 26.1 Total 666 31 55.7 34.9 82.9 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.