Miami face à un problème de taille

Outre les performances historiques de Nikola Jokic et Jamal Murray, ce fut la clé de ce Game 3 : le rebond. Les Nuggets en ont capté 58, contre seulement 33 pour le Heat. Ces 25 prises d’écart, en plus d’une intensité plus importante à Denver, ont évidemment fait la différence.

« Je suis satisfait de notre effort en défense », se réjouit Mike Malone avant le Game 4 toujours à Miami. « Si on regarde les chiffres au rebond, nos joueurs étaient concentrés, bien plus agressifs que dans le Game 2. »

Bam Adebayo, avec ses 17 rebonds, soit plus de la moitié de ceux du Heat, s’est senti un peu seul au milieu des Nuggets : Nikola Jokic en a pris 21, Jamal Murray et Aaron Gordon 10 chacun, et Michael Porter Jr. en a gobé 7.

« Ils envoient les grands au rebond : Porter Jr, Gordon, Jokic évidemment, et c’est dur de faire face à une équipe qui domine autant le rebond », constate Kevin Love. « Je ne sais pas si on avait déjà vu un tel écart dans ce domaine dans une rencontre des Finals (ndlr : c’était inédit depuis 1972). On doit s’assurer d’être présent, d’être dans la raquette et de prendre ces rebonds. On a déjà affronté des équipes avec deux intérieurs. On doit faire mieux. »

Un écran retard et on se bat au rebond

Jamal Murray et les Nuggets sont déterminés à prendre tous les rebonds pour empêcher le Heat de respirer avec des secondes chances.

« Le plus important, c’est de leur laisser un seul tir », confirme le meneur. « Ils ont des scoreurs et des shooteurs donc on ne peut pas leur donner plusieurs shoots, plusieurs chances. Même quand on défend bien, c’est démoralisant de les voir prendre le rebond, de tenter à nouveau un tir. Le rebond, c’est un effort collectif. »

Comment les troupes d’Erik Spoelstra peuvent-elle inverser la tendance ? C’est très simple selon Bam Adebayo.

« Dès que le shoot part, on bloque le joueur le plus près de nous et tout le monde se bat pour prendre le rebond », lance ainsi l’intérieur du Heat. Simple, en effet…