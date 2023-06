Mike Malone très fier de la défense de ses joueurs

Le Heat n’a pas une attaque exceptionnelle, et face à une défense (sous-estimée) de la qualité de celle des Nuggets, à la fois mobile, grande et agressive, cela peut très vite devenir un gros problème.

Comme cette nuit, puisque Miami n’avait inscrit que 63 points après trois quart-temps, après avoir compté jusqu’à 24 points de retard (84-60) ! De quoi satisfaire Mike Malone.

« Il y a beaucoup de choses que j’ai appréciées. Tenir cette équipe à 93 points… Avec seulement 40% aux tirs… 33% à 3-points, ce qui est inférieur à leur 39% en playoffs… Et la statistique défensive la plus impressionnante est sans doute que nous n’avons donné que deux lancers-francs. Nous savons que Jimmy Butler est l’un des meilleurs joueurs de la ligue pour aller chercher des lancers-francs. Limiter cette équipe à seulement deux lancers-francs sur le match, c’est du très bon boulot, le tout en défendant sans faire de faute. »

Aaron Gordon et Michael Porter Jr. verrouillent les ailes

Comme le coach des Nuggets souligne la qualité de la défense sur Jimmy Butler, il met en avant Aaron Gordon. Après avoir contenu Kevin Durant et LeBron James, il s’est occupé de Jimmy Butler et son envergure et sa capacité à rester sur ses appuis ont été précieuses. C’est lui qui a récupéré la désormais traditionnelle chaîne du « Defensive Player of the Game ».

« On l’a donnée à Aaron Gordon. J’ai tout de même dit aux joueurs que lorsqu’on limite une équipe à 93 points dans une finale NBA, à 40% aux tirs, 33% aux lancers-francs et seulement deux lancers-francs tentés, on pourrait la donner à l’ensemble de l’équipe. J’ai trouvé que beaucoup de joueurs avaient bien défendu ce soir. A l’exception du 4e quart-temps. Donc Aaron l’a récupéré. Il a fait un boulot incroyable en acceptant le challenge de défendre sur un gars comme Jimmy Butler. Mais en tant que groupe, et collectivement, j’ai trouvé que les gars avaient aussi fait un boulot incroyable. »

Il a aussi souligné le travail de Michael Porter Jr, auteur de deux contres, mais aussi efficace sur Jimmy Butler sur certaines séquences.

« Je pense qu’on a passé le cap de féliciter Michael lorsqu’il fait un bon match en défense. C’est nécessaire, comme pour tous les autres membres de notre équipe. Il s’agit de la finale NBA. A la mi-temps, nous avons montré une action où ils ont fait un pick-and-roll pour Jimmy Butler, Michael a essayé de passer en dessous, il est resté sur l’action et a fini par contrer Jimmy par derrière. C’est ce genre d’action que Michael et tous les autres doivent faire pour que nous puissions gagner cette série. On ne peut pas se dire : regardez Michael Porter Jr, il fait du bon boulot. C’est son travail, et c’est le travail de Jamal, de Pope, de Nikola, d’Aaron et de tous les autres qui jouent pour nous. »

« Nous menons 1-0. C’est bien, mais nous devons finir les matches »

Mike Malone vient d’en parler, il n’a pas apprécié le 4e quart-temps. Face à la zone, l’attaque s’est figée, et en défense, il y a eu du relâchement. Comme il l’avait expliqué la veille du match, la meilleure attaque, c’est la défense. Pour éviter que le Heat pose sa zone, il faut jouer vite, et ça passe par des « stops ».

« Je pense que pendant trois quart-temps, notre défense a été à la hauteur de ce qu’elle devait être. Dans le quatrième quart-temps, ils shootent à 60% de réussite, on encaisse 30 points, et comme je l’ai dit à nos joueurs, nous menons 1-0. C’est bien, mais nous devons finir les matches » prévient Mike Malone. « Nous menons de 21 points au début du quatrième quart-temps, et ils commencent par un 8-0, avec une balle perdue et un layup. Nous avons manqué quelques tirs ouverts contre la zone, nous avons laissé passer quelques tirs à 3-points. En finale, on ne peut pas choisir quand on veut jouer. Nous devons nous rapprocher des 48 minutes de jeu. »