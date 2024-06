L’étonnante passivité de Jimmy Butler

Depuis le début de ces playoffs, le fierté qui émane du vestiaire de Miami vient du fait que les joueurs du Heat veulent toujours jouer plus durs que leurs adversaires, et plus rigoureux. Le Heat de Jimmy Butler donne rarement un match à ses adversaires : il faut les battre ! Cette nuit, les joueurs d’Erik Spoelstra ont pourtant donné le match à Denver en passant au travers de leur première mi-temps.

Les Nuggets ont dicté leur loi dès les premières possessions de la rencontre, en trouvant Aaron Gordon sous le cercle trois fois de suite pour punir le manque de taille de Miami.

« En début de match, ils « switchaient » beaucoup et Aaron en a tiré profit en se positionnant juste devant le cercle, en marquant dans la raquette et en finissant au cercle, » expliquait Mike Malone après la rencontre.

Opportuniste, Aaron Gordon a ainsi marqué 12 de ses 16 points dans ce premier quart-temps. Miami a été plus physique avec lui et a beaucoup moins « switché » en deuxième mi-temps.

Zéro lancer-franc pour Jimmy Butler, deux pour Miami

L’ailier des Nuggets a aussi été déterminant par sa défense sur Jimmy Butler. La star du Heat a fini avec 13 points, dont seulement 6 après le premier quart-temps. Il n’a tiré aucun lancer-franc alors qu’il en prend en moyenne plus de neuf par match !

« Nous savons que Jimmy Butler est l’un des meilleurs joueurs de la ligue pour aller chercher des lancers-francs » rappelait Mike Malone. « Limiter cette équipe à seulement deux lancers-francs sur le match, c’est du très bon boulot en défendant sans faire de faute. »

Avec ses deux lancers-francs, Miami a établi un nouveau record NBA : celui du plus petit nombre de lancers francs tentés sur un match de playoffs dans l’histoire de la NBA. Ce triste record est la responsabilité de Jimmy Butler.

Depuis son arrivée à Miami, l’ailier donne le ton pour cette équipe. Il attaque le cercle sans relâche, il va provoquer des fautes pour mettre l’équipe adverse dans le bonus, et en procédant ainsi, il permet également au Heat de dicter le tempo de la rencontre. Cette nuit, il a toutefois été méconnaissable. Il avait pourtant bien commencé la rencontre, marquant 7 points en premier quart-temps à 3/7 aux tirs. Il sera aussi à 3/7 lors des trois derniers quart-temps.

Alors que les Nuggets n’ont pas hésité à « switcher » les écrans entre Aaron Gordon, Kentavious Caldwell-Pope et Bruce Brown, Jimmy Butler n’a pas chassé le « matchup » qu’il souhaitait pour l’attaquer sans relâche comme il l’avait fait contre Boston. Il a préféré attaquer la raquette sans vraiment regarder le cercle, préférant ressortir la balle.

Denver laisse Bam Adebayo briller

Avec un Jimmy Butler transparent, Bam Adebayo a établi son record de tirs tentés en playoffs (25), pour le plus grand plaisir de Denver.

« Sacrifier des tirs à mi-distance contestés, c’est mieux que de leur laisser prendre beaucoup de tirs ouverts à 3-points, » résume Mike Malone. En clair, Bam Adebayo a eu de l’espace parce que Denver le lui a donné.

« Trop souvent, nous n’avons pas imposé ce que nous voulions mettre en place, » se lamentait Erik Spoelstra. « Nous n’avons pas été assez précis dans notre spacing, dans notre tempo et dans nos intentions, et ça nous a ralentis en attaque. »

« Nous sommes une équipe agressive, une équipe qui est sur l’agression, et si on ne se procure pas ce genre d’opportunités au cercle ou sur la ligne des lancers-francs, nous devons trouver un autre moyen de le faire autrement, » ajoutait-il.

Le Heat a retrouvé un semblant d’agressivité en fin de match, grâce à leur passage en zone. Erik Spoelstra ne voulait cependant pas créditer cette défense pour le réveil de son équipe. « Je ne pointe jamais du doigt un changement tactique. Notre tactique ne va pas nous sauver. C’est par la dureté, par notre effort collectif que nous avons commencé à relever la tête, mais on doit le faire pendant tout le match. C’est comme ça que nous sommes à notre meilleur niveau. C’est ce que notre groupe adore faire, et c’est ce que nous avons montré en deuxième mi-temps. »

Jimmy Butler prend date pour le Game 2

Miami ne serait pas en Finals sans les apports de Bam Adebayo, Gave Vincent et même d’Haywood Highsmith ce soir, mais tout part de la direction donnée par Jimmy Butler.

« Nous avons pris trop de tirs à mi-distance, moi y compris. J’ai sûrement donné le mauvais exemple dans ce domaine, plutôt que de mettre la pression sur cercle, pour aller chercher des lay-up et des lancers francs, » reconnaissait Jimmy Butler dans son mea culpa d’après match.

L’ajustement avant le Game 2 est donc simple: Miami a besoin que sa star joue comme le meilleur joueur de cette série. Comme il l’a fait contre Milwaukee, contre New York, et au TD Garden de Boston lors des Games 1, 2, et 7. Et Jimmy Butler en est conscient.

« Je dois être plus agressif. Zéro lancer-franc, ce n’est que de ma faute, personne d’autre. Donc je vais regarder la vidéo, corriger tout ça pour le prochain match, car je suis le seul à pouvoir changer cette approche. On va s’ajuster, on va faire certaines choses différemment et on va prendre le Game 2 par les cornes. »

Propos recueillis à Denver.

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.6 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 Total 814 33 47.0 32.9 84.4 1.6 3.7 5.4 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.