Grâce aux très bons Nikola Jokic et Jamal Murray, les Nuggets débutent parfaitement leurs Finals

Si Erik Spoelstra a entamé cette finale en gardant Caleb Martin dans le cinq de départ, Michael Malone et les Nuggets ont répondu en profitant de leur avantage de taille pour pilonner le Heat dans la raquette. À l’image d’Aaron Gordon, auteur de 12 points, tous sous le cercle, Denver prend les commandes de la partie malgré un duo Jimmy Butler – Bam Adebayo agressif (29-20).

Dominé en termes d’adresse et de puissance, Miami fait tout de même de la résistance. Nikola Jokic sur le banc, le Heat passe en zone et ralentit doucement mais sûrement l’attaque locale. De l’autre côté, les mouvement offensifs floridiens permettent de trouver des paniers faciles (39-33).

La donne change toutefois drastiquement dès que le « Joker » fait son retour sur le parquet. Mis sous pression par les menaces extérieures de Denver, Miami enchaine les erreurs de communication et Nikola Jokic enchaine les caviars (10 à la mi-temps) pour Michael Porter Jr. et Jamal Murray. Avec Jimmy Butler, Max Strus et Caleb Martin sans aucun point dans le deuxième quart-temps, Bam Adebayo ne peut empêcher le 20-9 des Nuggets pour finir cette première mi-temps (59-42).

Malgré un Bam Adebayo toujours en réussite, le zéro pointé du duo Martin/Strus ne permet pas au Heat de grignoter son retard. Au contraire, Jamal Murray, toujours diaboliquement efficace, punit la défense trop permissive de Miami. Michael Porter Jr. à mi-distance et Bruce Brown à 3-points s’invitent alors au festival d’adresse de leur équipe et Denver inflige un 10-0 aux visiteurs en trois minutes : l’écart passe à +24 (84-60).

Alors que le match semblait plié, quatre 3-points de Kyle Lowry et Gabe Vincent initient un 14-0 du Heat qui relance un peu le suspense (84-74). Erik Spoelstra opte alors pour une défense de zone pour la plupart du dernier quart-temps, y compris avec Nikola Jokic présent sur le parquet, et les Nuggets balbutient leur basket. Un 3-points d’Haywood Highsmith ramène Miami à -9(96-87), mais Nikola Jokic referme le couvercle avec 6 points de suite pour offrir ce Game 1 aux Nuggets (104-93).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Plus haut, plus grand, plus fort. Nous l’avions mentionné dans notre preview comme l’une des clés des Finals : l’avantage de taille conséquent des Nuggets allait poser problème au Heat. Encore fallait-il que Denver s’applique à en tirer profit, mais son entame le match n’a pas laissé de place au doute, car les Nuggets ont marqué 20 de leurs 29 premiers points dans la raquette (à 10/14 au shoot) ! Et, ce, avec un Nikola Jokic servant systématiquement Aaron Gordon sous le cercle, défendu par Max Strus ou Caleb Martin, mais également Jamal Murray, défendu par Gabe Vincent. La taille de Denver a également gêné Miami de l’autre côté, puisque le Heat a terminé la rencontre à 45% dans la raquette, contre 64% pour les locaux.

— Bam Adebayo seul au monde. Le Heat a besoin d’un Bam Adebayo agressif dans cette série et le pivot a répondu présent dès les premières minutes de jeu, attaquant le cercle et cherchant son tir à mi-distance avec efficacité. Malheureusement pour Miami, Denver peut se permettre de le laisser briller si personne d’autre ne punit leur défense. Caleb Martin et Max Strus ont commencé le match à 0/15 au shoot, Jimmy Butler, agressif dans le premier quart-temps, s’est étrangement éteint ensuite, tandis que Kyle Lowry, Gabe Vincent et Haywood Highsmith ont limité la casse dans le dernier acte. Sauf que Miami aura besoin d’un Butler en mode scoreur, en plus de retrouver de l’adresse extérieure, pour tenir le rythme imprimé par l’attaque de Denver.

— Nikola Jokic et l’attaque de Denver tournent à plein régime. Malgré leurs dix jours de repos, les Nuggets n’ont montré aucun signe de rouille dans ce Game 1. Avec seulement 12 tirs tentés, Nikola Jokic a contrôlé le match et puni la moindre aide de Miami avec ses 14 passes décisives, avant de se transformer en scoreur dans le dernier quart-temps (12 points), afin de repousser les ultimes assauts floridiens. Les hommes d’Erik Spoelstra ont mis trois quart-temps à s’adapter aux mouvements de balle et des Nuggets, mais ils ont trouvé un brin de momentum dans le dernier grâce à leur zone. Le Heat devrait être plus rigoureux lors du Game 2…

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Pour son premier match au stade des Finals, Nikola Jokic a fait du Nikola Jokic, terminant avec son 9e triple double des playoffs : 27 points, 14 passes et 10 rebonds. Il a disséqué la défense de Miami avec sa vision du jeu en première mi-temps, avant d’assurer au scoring dans les dernières minutes. Très propre, le « Joker » n’a perdu que 2 ballons et shooté à 8/12 (ainsi que 10/12 aux lancers).

✅ Jamal Murray. Le meneur canadien a été redoutable d’efficacité pendant trois quart-temps, y marquant 24 de ses 26 points à 10/17 au shoot. Il a également ajouté 10 passes décisives et 6 rebonds à sa ligne de stats, même s’il a perdu son rythme dans le dernier acte, face au bon travail de Haywood Highsmith et la défense de zone de Miami.

✅ Aaron Gordon & Michael Porter Jr. Aaron Gordon a donné le ton dans le premier quart-temps, y inscrivant 12 de ses 16 points, avant que Michael Porter Jr. ne prenne le relais par la suite, compilant 14 points et 12 rebonds, tout en se montrant très actif en défense.

✅ Bam Adebayo. Le pivot du Heat a tenu son équipe à bout de bras durant toute la rencontre, cumulant 26 points, 13 rebonds et 5 passes (en 25 tirs tentés) !

✅ Gabe Vincent & Haywood Highsmith. Le meneur titulaire et l’ailier remplaçant du Heat ont à eux seuls inversé l’adresse longue distance de Miami, terminant à 7/14 de loin, pour respectivement 19 et 18 points.

⛔ Jimmy Butler. Il a inscrit 7 points dans le premier quart-temps, avant de disparaitre de la circulation, marquant seulement 6 points lors des trois quarts-temps suivants. Il a systématiquement cherché la passe plutôt que le tir et on peut (doit) s’attendre à une toute autre approche de sa part lors du Game 2.

⛔ Max Strus & Caleb Martin. Les deux titulaires de Miami ont terminé respectivement à 1/7 et 0/10 au shoot, malgré une ribambelle de tirs ouverts. Ils devront absolument retrouver un minimum d’adresse pour que le Heat retourne en Floride à égalité.

LA SUITE

Game 2 à Denver dans la nuit de dimanche à lundi (02h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.